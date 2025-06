Un interista per Allegri: il prossimo derby lo gioca con la maglia rossonera | Colpo in difesa

Il nuovo tecnico milanista è pronto ad abbracciare un vecchjo rivale, un centrale che può sistemare la difesa rossonera.

Il Milan si appresta a un’estate di profonde trasformazioni sotto la guida del neo-allenatore Max Allegria. Il tecnico livornese si trova di fronte alla necessità di ricostruire l’ossatura del team, dovendo fare i conti con diverse partenze eccellenti che impongono la ricerca di nuovi cardini su cui basare il progetto futuro.

Tra i primi addii confermati figura quello di Tijjani Reijnders, già ceduto. La rosa rossonera potrebbe subire ulteriori assottigliamenti significativi: Theo Hernandez, uno dei pilastri delle ultime stagioni, è vicini all’addio così come Yunus Musah, che sembra piacere molto al Napoli.

Non è da escludere nemmeno l’addio di Fikayo Tomori, difensore che ha attirato l’interesse della Juventus. La partenza di questi giocatori apre scenari importanti sul mercato in entrata. Per la porta, si valuta la necessità di un vice-Maignan affidabile, e in tal senso il nome di Mattia Perin della Juventus circola con insistenza.

Sul fronte offensivo, l’esigenza principale è l’arrivo di una punta di peso, un attaccante in grado di garantire un elevato numero di gol e di fare la differenza. Allegri avrà il compito di plasmare un nuovo Milan competitivo.

Il Milan di Allegri

Il nuovo Milan sarà improntato sulla concretezza e sulla ricerca dei risultati immediati, una filosofia ben nota al tecnico. Dopo gli addii di giocatori chiave, Allegri dovrà ricostruire una squadra solida ed equilibrata. L’obiettivo primario sarà il ritorno in Champions League, e per farlo si punterà su esperienza e pragmatismo.

Le prime mosse di mercato riflettono questa impostazione: si cercano profili con esperienza internazionale per il centrocampo, come il sogno Luka Modric (svincolato) e Granit Xhaka, in grado di dare qualità e leadership. La filosofia di Allegri è chiara: non si aspetterà la bellezza nel gioco, ma la concretezza che porta ai punti.

Milan per il Milan

Il Milan sta valutando un nome suggestivo per rinforzare la difesa: Milan Skriniar. L’ex pilastro dell’Inter, ora in uscita dal Paris Saint-Germain dove ha trovato poco spazio, rappresenta un vecchio pallino di Massimiliano Allegri, il quale lo apprezzava già ai tempi in cui era un rivale in Serie A.

Nonostante il contratto di Skriniar con il PSG scada nel giugno 2028 e il suo ingaggio sia elevato (circa 9 milioni di euro), il club francese potrebbe essere disposto a cederlo in prestito, contribuendo anche al pagamento di parte dello stipendio. Questa situazione, unita ai buoni rapporti tra i due club, potrebbe aprire una strada per vedere il difensore slovacco vestire la maglia rossonera.