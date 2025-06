UN ALTRO CASO ACERBI: “No mister, non vengo” | Ha rifiutato la Nazionale: Spalletti lo esclude per sempre

Acerbi non è il primo a rifiutare la convocazione di Spalletti che deve affrontare tanti grattacapi in vista della Norvegia.

Francesco Acerbi ha fatto molto discutere negli ultimi giorni rifiutando la convocazione per le qualificazioni al Mondiale 2026 contro Norvegia e Moldavia. Il difensore dell’Inter, 37 anni, ha comunicato la decisione tramite un messaggio al CT Luciano Spalletti, seguito da un post sui social in cui ha dichiarato: “Non mi fermo dove non mi vogliono più”. Acerbi ha espresso il suo disappunto per la mancanza di rispetto percepita.

La scelta di Acerbi arriva in un momento delicato per l’Italia, che cerca di tornare al Mondiale dopo due assenze consecutive. Nonostante non fosse stato convocato dal novembre 2023, le sue recenti prestazioni con l’Inter, inclusa una rete decisiva contro il Barcellona in semifinale di Champions League, avevano convinto Spalletti a richiamarlo.

In conferenza stampa, Spalletti ha commentato la situazione, sottolineando che è importante sempre avere rispetto per la maglia azzurra. Il CT ha ribadito l’importanza della responsabilità quando si indossano i colori della Nazionale, affermando: “Bisogna stare attenti ai nostri comportamenti, a tutto quello che diciamo e facciamo, soprattutto se facciamo parte della Nazionale”.

La rinuncia di Acerbi rappresenta una perdita significativa per l’esperienza difensiva della squadra. Spalletti dovrà ora fare affidamento su alternative meno esperte per affrontare le prossime sfide cruciali nelle qualificazioni mondiali.

Via alle Qualificazioni per i Mondiali 2026

L’Italia inizia il suo cammino verso il Mondiale 2026 con due partite fondamentali: dopo la Norvegia a Oslo, seguirà la sfida con la Moldavia lunedì 9 giugno a Reggio Emilia. La squadra di Luciano Spalletti è chiamata a ottenere risultati positivi per recuperare terreno nel Gruppo I, dove la Norvegia ha già conquistato sei punti in due partite.

L’Italia, invece, deve ancora esordire a causa della partecipazione alla Nations League. Per la partita contro la Norvegia, Spalletti deve fare i conti con diverse assenze: Moise Kean ha lasciato il ritiro per un infortunio muscolare, mentre Manuel Locatelli e Matteo Gabbia sono fuori per problemi fisici. Scelte dunque obbligate per il commissario tecnico toscano.

Un altro no per l’Italia

Quello di Francesco Acerbi non è il primo “no” ricevuto da Spalletti da quando è CT. Anche Matías Soulé ha rifiutato la convocazione nella Nazionale. Il giovane talento argentino, oggi alla Roma, aveva spiegato di sentirsi legato all’Argentina e di aspettare una chiamata dalla Selección.

Nonostante i tentativi del CT Spalletti di convincerlo a indossare la maglia azzurra, Soulé ha dichiarato: “Ho parlato con Spalletti, gli ho detto la verità, ovvero che mi sentivo argentino. L’ho ringraziato perché mi voleva, poi ho saputo che ero pre-convocato per giocare con l’Argentina”.