ULTIM’ORA – WIMBLEDON: sei escluso ufficialmente dal torneo | Salta l’atteso incontro con Sinner

Una svolta imprevista, che non ci voleva.

Wimbledon 2025 si preannuncia come un’edizione storica, sia per l’entità del montepremi che per le novità tecnologiche. Il torneo più iconico sull’erba ha annunciato un aumento del 7% rispetto all’anno scorso, portando il montepremi complessivo a 53,5 milioni di sterline (circa 62,7 milioni di euro). Una cifra impressionante che segna il doppio rispetto al 2015 e conferma la continua crescita del torneo in termini di prestigio e risorse.

Oltre all’aspetto economico, Wimbledon vivrà un cambiamento epocale: per la prima volta in 147 anni, non ci saranno più giudici di linea. A sostituirli sarà un sistema elettronico di chiamata in tempo reale, già sperimentato nel 2024 e ora esteso a tutti i campi. Una svolta che segna la fine dell’occhio umano sul campo, in nome della precisione e dell’innovazione.

I premi individuali raggiungono cifre record: i vincitori dei singolari maschile e femminile riceveranno tre milioni di sterline ciascuno, con un incremento di 300.000 sterline rispetto al 2024. Anche i tornei di doppio registrano aumenti: 680.000 sterline per i vincitori di doppio maschile e femminile, e 135.000 per quelli del doppio misto.

Wimbledon non dimentica i protagonisti di passaggio: anche chi uscirà al primo turno del singolare riceverà 66.000 sterline, con un aumento del 10%. Un segnale forte di inclusione e valorizzazione, che ribadisce il ruolo centrale del torneo nel panorama tennistico mondiale.

Addio a Wimbledon, in campo e in cabina

Nick Kyrgios non sarà tra i protagonisti dell’edizione 2025 di Wimbledon. Il tennista australiano, crollato al numero 636 del ranking ATP dopo una lunga pausa e un deludente rientro nel circuito, ha annunciato il forfait per il torneo. Non solo: a sorpresa, non sarà presente nemmeno come commentatore tecnico per la BBC, ruolo ricoperto con successo negli ultimi due anni. Una decisione che arriva dopo una lunga serie di polemiche, la più nota delle quali legata ai suoi attacchi pubblici all’ex giocatore e collega Andrew Castle.

Tra il 2023 e il 2024, Kyrgios ha più volte criticato in diretta – e sui social – lo stile e i commenti di Castle, alimentando tensioni con l’emittente inglese. Nonostante la risposta composta di Castle, che lo ha definito “il golden boy del clickbait” ma ne ha anche riconosciuto le doti comunicative, il rapporto con la BBC sembra essersi logorato definitivamente.

Dalle polemiche social alle ombre del passato

Il caso Castle, tuttavia, è solo uno dei fattori che avrebbero spinto la BBC a tagliare i ponti. Kyrgios ha alimentato il dibattito mediatico con interventi spesso superficiali e divisivi, in particolare sul “caso Sinner”, finendo per perdere credibilità anche agli occhi del pubblico britannico. A questo si aggiungono i trascorsi giudiziari legati all’aggressione dell’ex compagna, episodio per cui fu condannato nel 2021, con polemiche durissime da parte di istituzioni e opinionisti inglesi.

La BBC, che in passato aveva giustificato la sua presenza come voce tecnica, oggi sembra aver preso atto dell’incompatibilità tra l’immagine del torneo e la personalità controversa di Kyrgios. Da parte sua, Nick si è trincerato dietro un silenzio ambiguo, lasciando intendere che il suo unico obiettivo era tornare a Wimbledon da protagonista. Ma il campo, per ora, resterà un miraggio.