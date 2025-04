ULTIM’ORA – TRAGEDIA INTER: è morta a poche ore dalla partita | “Mi mancherai, ora e sempre”

Grave lutto in casa Inter, la notizia è dell’ultim’ora: arriva il commovente post di addio sui social, immediata la reazione di profondo cordoglio da parte dei tifosi.

Sono ore di grandissimo dolore in casa Inter a seguito della terribile notizia dell’ultim’ora, giunta come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. I meneghini si trovano costretti a fare i conti con un grave lutto che li ha colpiti, destando profondo cordoglio in tutto l’ambiente lombardo e coinvolgendo anche tifoseria e avversari.

Una tragedia materializzatasi a poche ore di distanza dalla partita disputata sabato dagli uomini di Simone Inzaghi, fermati sul 2-2 dal Parma. Allo stadio “Ennio Tardini” le reti di Darmian e Thuram avevano regalato l’illusione dei tre punti, ma i ducali hanno trovato la forza di reagire e agguantare un pareggio che, negli ultimi istanti di gioco, avrebbe addirittura potuto trasformarsi in vittoria.

Il triste annuncio è arrivato attraverso i social network, dove immediatamente i sostenitori del club lombardo, uniti a quelli di molti altri club, ma anche di utenti estranei al mondo del calcio, hanno fatto sentire la loro vicinanza. D’altro canto, per superare istanti drammatici come questi, anche il supporto di chi ci circonda può fare la sua piccola, grande parte.

Recentemente l’Inter aveva perso una figura fedele per tutta la vita ai suoi colori: ci riferiamo al giornalista e opinionista sportivo Elio Corno, spirato a Novara il 9 marzo scorso all’età di 78 anni. Ora, un altro addio difficile: tutto lo spogliatoio è unito e compatto nell’affrontare un lutto che, inevitabilmente, non potrà non lasciare il segno.

LUTTO IN CASA INTER: morte comunicata sui social

A scomparire non è stato un ex tesserato del club nerazzurro, ma una persona molto cara e molto vicina a un tesserato dell’attuale rosa a disposizione di Inzaghi. Il post che la ricorda è impreziosito da una sua fotografia, in cui appare sorridente e spensierata: un postremo ricordo che, in tutta la sua dolcezza, abbraccia il cuore di chiunque si soffermi a osservare.

Fra i messaggi di cordoglio si possono leggere quello del trio comico “Gli Autogol”, da anni popolare in rete grazie a parodie e imitazioni che rasentano la perfezione, e dell’influencer Ginevra Lambruschi, ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”.

Inter, morta una figura molto cara a club e giocatori

Ad andarsene nelle scorse ore è stata la nonna di Davide Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo aveva fatto intendere ai giornalisti il periodo complicato che stava vivendo e ora questa brutta notizia rende tutto più chiaro.

È stata la sorella di Davide, Chiara Frattesi, a salutare la nonna su Instagram: “Quello che provo per te lo dirò guardando il cielo, mi manchi ora e per sempre”.