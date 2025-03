ULTIM’ORA – TERREMOTO IN FIGC: “Ho rassegnato le mie dimissioni” | Il progetto giovani non è più in piedi

Scoppia il caos in FIGC: arrivano come un fulmine a ciel sereno le inaspettate dimissioni, che fanno fallire del tutto il nuovo progetto.

Negli ultimi anni, il calcio italiano ha attraversato un periodo di difficoltà sia a livello di nazionale che di club. L’esclusione dell’Italia dai Mondiali del 2018 e del 2022 ha rappresentato un duro colpo, evidenziando problemi strutturali nel sistema calcistico, dalla formazione dei giovani alla competitività internazionale. Il tutto nonostante la vittoria dell’Europeo nel 2021.

Anche come dicevamo a livello di club ci sono state parecchie difficoltà. Se in passato le squadre di Serie A dominavano la Champions League e l’Europa League, negli ultimi anni i successi sono stati sporadici. L’Inter è arrivata in finale di Champions nel 2023, mentre Roma e Fiorentina hanno raggiunto le finali di Europa League e Conference League.

Le difficoltà economiche hanno inciso pesantemente: molti club faticano a competere con le potenze finanziarie di Premier League e Liga. La mancanza di investimenti in infrastrutture e settori giovanili ha limitato la crescita del movimento. Per tornare ai vertici, il calcio italiano dovrà rinnovarsi, puntando su sostenibilità economica e valorizzazione dei talenti.

Ennesima mazzata per il calcio italiano

Dopo le tante delusioni dunque il nostro calcio sta provando a ripartire. Nelle scorse ore è arrivata però una notizia che ha lasciato senza parole tutto l’ambiente, facendo sorgere nuovi dubbi sul progetto della nazionale e non solo.

Demetrio Albertini ha infatti rassegnato le sue dimissioni dal ruolo di presidente del settore tecnico. Una scelta che dunque arriva all’improvviso, e che è stata poi spiegata in seguito dal presidente della Figc Gabriele Gravina.

Le parole di Gravina

”In occasione della mia ricandidatura, ho presentato un programma e facevo cenno alla rivisitazione delle tre macro aree: settore tecnico, giovanile e club Italia. Ci sarà un nuovo organismo che metterà insieme questi tre elementi. Per questo è in atto una nuova idea progettuale che ritengo innovativa e di valorizzazione dei nostri giovani”.

Queste le parole di Gravina riportate da fcinter1908, che poi ha concluso: ”Demetrio ha concluso il suo progetto, pensando così di rassegnare le sue dimissioni anche per non intralciare il lavoro futuro ma sarà mia cura coinvolgerlo vista l’esperienza maturata perché non si può disperdere un’energia così effervescente”.