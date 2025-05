ULTIM’ORA – “SQUALIFICATO PER 18 MESI”: un’altra mazzata per il caso Doping | È uno scandalo infinito

Nuovo caso di doping nel tennis mondiale.

Il doping nel tennis rappresenta una piaga che mina l’integrità dello sport, influenzando il rendimento degli atleti e alterando la correttezza delle competizioni. Sebbene meno frequente rispetto ad altre discipline, casi noti hanno dimostrato che anche il tennis non è immune all’uso di sostanze vietate.

I controlli antidoping sono effettuati sia durante che fuori dalle competizioni, e comprendono test su sangue e urina. Le sostanze proibite includono steroidi anabolizzanti, stimolanti e agenti mascheranti, che possono migliorare resistenza, concentrazione e recupero fisico.

L’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) e la Tennis Integrity Unit collaborano per garantire la trasparenza. Tuttavia, vi sono ancora sfide legate all’uso di integratori contaminati o terapie mediche ambigue, che rendono difficile distinguere l’errore dall’inganno.

Il doping danneggia anche l’immagine pubblica degli atleti e scoraggia i giovani talenti. Promuovere l’educazione alla lealtà sportiva, unita a controlli efficaci, è fondamentale per tutelare il tennis e chi lo pratica con onestà.

Infusione oltre i limiti

Max Purcell, vincitore degli US Open 2024 e di Wimbledon 2022 nel doppio, è stato sospeso per 18 mesi in seguito a una violazione del Programma antidoping del tennis (TADP). L’ITIA ha reso noto che l’atleta ha ammesso di aver assunto inconsapevolmente un’infusione di vitamine oltre i limiti consentiti.

La sua piena collaborazione con l’ente regolatore ha portato a una riduzione del 25% della sanzione prevista.

Sanzioni e conseguenze sul percorso professionale

La sospensione, in vigore retroattivamente da dicembre 2024, terminerà l’11 giugno 2026. Durante questo periodo, Purcell non potrà competere, allenare o partecipare ad alcun evento ufficiale ITIA.

Inoltre, perderà i risultati e i premi guadagnati dal momento dell’ammissione alla prima analisi negativa successiva, avvenuta il 3 febbraio 2024. Il caso evidenzia l’importanza della consapevolezza nell’uso di sostanze anche in contesti medici, confermando la rigidità delle regole antidoping nel tennis professionistico.