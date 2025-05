ULTIM’ORA – “SIETE ESCLUSI DAL MONDIALE PER CLUB”: tagliati definitivamente dalla FIFA | Partita secca per la sostituzione

Un caso che tiene banco da diverso tempo.

Il nuovo Mondiale per Club organizzato dalla FIFA rappresenta una svolta storica per il calcio internazionale. Con l’ampliamento del format a 32 squadre a partire dal 2025, il torneo assumerà un’impronta globale simile a quella della Coppa del Mondo per nazionali, offrendo uno spettacolo senza precedenti. Per la prima volta, i club vincitori delle competizioni continentali potranno confrontarsi in una vera e propria rassegna mondiale, valorizzando il calcio di club su scala planetaria.

Questa nuova struttura conferisce al torneo un prestigio che finora era mancato. Non si tratta più di una semplice finale tra il campione europeo e quello sudamericano, ma di una competizione completa che richiederà strategia, profondità di rosa e continuità di rendimento. Club come Real Madrid, Manchester City o Palmeiras dovranno affrontare sfide complesse, con avversari provenienti da contesti calcistici diversi, ma sempre più competitivi.

Dal punto di vista economico e mediatico, il nuovo Mondiale per Club offre opportunità immense. Sponsor, diritti televisivi e audience globale renderanno il torneo una delle vetrine più importanti del calcio moderno. Per le squadre partecipanti, si tratta anche di un’occasione unica per espandere il proprio brand in mercati chiave come Asia, Africa e Americhe.

Per i calciatori, vincere un Mondiale per Club così strutturato equivarrà a scrivere una pagina importante della propria carriera. Sarà una competizione in grado di definire la grandezza di una squadra, rafforzare le rivalità internazionali e portare il calcio di club a un nuovo livello di gloria e riconoscimento.

TAS respinge i ricorsi

Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha respinto i ricorsi presentati da Club León, Pachuca e Liga Deportiva Alajuelense contro la FIFA in merito al nuovo Mondiale per Club 2025. La decisione arriva dopo che il Comitato d’Appello FIFA ha stabilito che León e Pachuca hanno violato l’articolo 10.1 del regolamento, che vieta la partecipazione a due club sotto la stessa proprietà. Il León è stato escluso, mentre il Pachuca resta qualificato.

I club coinvolti avevano contestato la decisione, ma il collegio arbitrale del TAS, riunitosi il 5 maggio a Losanna, ha confermato le sanzioni. La prova chiave — un trust istituito dai proprietari del León — è stata giudicata insufficiente per garantire l’indipendenza necessaria secondo il regolamento FIFA. Anche il ricorso parallelo presentato dalla LDA è stato respinto.

Ultimo posto in palio: si va verso un playoff

La LDA aveva chiesto l’esclusione di León e Pachuca per ottenere un posto al torneo, ma il TAS ha rigettato la richiesta. A decidere l’ultimo club partecipante sarà ora un playoff, secondo quanto intende stabilire la FIFA.

La sfida dovrebbe vedere protagoniste Los Angeles FC, vicecampione della Concacaf Champions League 2023, e Club América, miglior classificata nel ranking FIFA per club Concacaf. Il vincitore completerà l’elenco delle 32 squadre che si sfideranno negli Stati Uniti nel torneo che segna una nuova era per il calcio mondiale.