ULTIM’ORA – SI RITIRA DEFINITIVAMENTE: dramma Carlos Alcaraz | Bloccato a forza dai medici

Notizia clamorosa delle ultimissime ore: il giovane tennista spagnolo si ritira in maniera definitiva. I medici lo hanno bloccato di forza.

Carlos Alcaraz è una delle figure più promettenti e affascinanti del panorama tennistico mondiale. Con uno stile di gioco aggressivo ma estremamente equilibrato, ha saputo conquistare l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori grazie a una combinazione di potenza, agilità e intelligenza tattica. Cresciuto con l’ammirazione per i grandi del passato, Alcaraz ha saputo modellare il proprio tennis su una base solida, arricchendola con un tocco personale che lo distingue in campo.

I successi ottenuti negli ultimi anni dunque parlano per se, e hanno reso lo spagnolo come uno dei migliori tennisti in circolazione. Al momento il classe 2003 si trova al terzo posto nel Ranking ATP, anche se è ormai ad un passo dallo scavalcare Zverev ed agguantare la seconda piazza.

Inutile dire dunque che è proprio lui uno dei principali rivali del nostro Jannik Sinner, che però al momento sembra quasi irraggiungibile, al netto del lungo stop impostogli dalla Wada per squalifica. Proprio nelle scorse ore però è arrivata una notizia terribile per Carlos Alcaraz: i medici lo hanno bloccato di forza e gli hanno imposto il ritiro. Vediamo però nello specifico che cosa è accaduto.

Alcaraz si ritira: i medici lo hanno fermato

”Fisicamente mi sento bene, ho fatto degli esami e vedranno cosa diranno i risultati. Sono abituato a giocare con qualche fastidio, speriamo che possa godermi Madrid”.

Così nei giorni scorsi ha parlato proprio Carlos Alcaraz ai microfoni di El Hormiguero nel corso di una breve intervista. Parole che subito avevano fatto capire l’entità del problema. Ed è proprio a tal proposito che nelle ultime ore sono arrivate delle pessime notizie.

Niente da fare per Alcaraz

Dopo aver sperato in questi giorni di poter prendere parte al torneo di Madrid dunque per il tennista spagnolo è arrivata la mazzata definitiva: forfait deciso e appuntamento alla prossima competizione.

Una chance sprecata dunque per lui di poter trionfare davanti al suo paese, e soprattutto di tentare di accorciare le distanze su Jannik Sinner, che si appresta a tornare in campo nei prossimi giorni più carico che mai.