ULTIMORA SERIE A: MERCATO BLOCCATO | Buco da 90 milioni

Brutte notizie per il club della massima serie che punta a rilanciarsi dopo una stagione con una grande delusione finale.

Il calciomercato di Serie A è ormai alle porte, con l’apertura ufficiale prevista per il 1° luglio, e le grandi squadre si stanno già muovendo. Il Milan, sotto la nuova guida di Massimiliano Allegri, appare tra le più attive. Dopo la partenza di Reijnders al Man City, i rossoneri potrebbero salutare anche Hernandez, Thiaw e forse Tomori.

L’Inter, protagonista al Mondiale per Club, ha già rinforzato la rosa del tecnico Cristian Chivu con due giovani promettenti: Luis Henrique e Sucic, entrambi con un potenziale di crescita. Inoltre, è atteso a breve l’arrivo di Ange-Yoan Bonny dal Parma, attaccante francese classe 2003, per completare il reparto offensivo.

Anche la Juventus, protagonista al Mondiale per Club, sta pianificando una rivoluzione in attacco. La cessione di Dusan Vlahovic è nell’aria, così come quella di altri esuberi come Douglas Luiz e Filip Kostic. L’obiettivo primario dei bianconeri è trattenere Kolo Muani, in prestito dal PSG, e si sogna un altro attaccante di peso.

Il Napoli, campione d’Italia in carica, ha un budget significativo da investire e ha già messo a segno un colpo di mercato di grande impatto: Kevin De Bruyne, arrivato a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Manchester City. Il club partenopeo punta ora a un esterno di qualità, con Federico Chiesa.

La mannaia del Fair Play Finanaziario

Il Fair Play Finanziario è un insieme di regole introdotte dalla UEFA con l’obiettivo di garantire la stabilità finanziaria dei club europei, impedendo che spendano più di quanto generano e riducendo i debiti insoluti verso altri club, giocatori o dipendenti.

Diverse squadre italiane hanno avuto problemi con il Fair Play Finanziario nel corso degli anni. Tra le più note figurano Inter, Milan, Roma e Juventus. Questi club, in vari momenti, sono stati soggetti a “Settlement Agreement” con la UEFA, accordi che prevedono il raggiungimento di determinati obiettivi finanziari e, in caso di mancato rispetto, possono comportare multe, limitazioni alla rosa o, nei casi più gravi, l’esclusione dalle competizioni europee.

Problemi per il mercato della Lazio?

La Covisoc ha bloccato il mercato in entrata della Lazio fino al 1° settembre, dopo che il club ha superato tre parametri economici (liquidità, indebitamento e costo del lavoro) considerati fuori soglia, a riportarlo è “TMW”. Per sbloccare la situazione, serve un ripianamento di circa 90 milioni di euro. Il presidente Claudio Lotito ha qualificato il problema come “risolvibile” ma inevitabilmente influirà sui piani estivi.

Nei prossimi mesi, la Lazio potrebbe essere costretta a vendere dei giocatori, ma non è chiaro come agirà il club: servirà alleggerire il monte ingaggi, composto da circa 30 elementi, e vendere gli esuberi per riequilibrare i conti. Lotito intende evitare partenze importanti per non indebolire la squadra di Sarri, considerando invece operazioni su giocatori marginali o eventuali investimenti diretti.