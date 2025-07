ULTIMORA SERIE A: l’allenatore nerazzurro è in ospedale | Trasportato nella notte, non lo sapeva nessuno

Una notizia tutt’altro che positiva proveniente direttamente dall’ambiente Serie A: l’allenatore nerazzurro si trova attualmente in ospedale.

La notizia ha scioccato tutto il mondo della Serie A. Una news inaspettata che riguarda proprio un tecnico della massima serie che al momento si trova in ospedale. Le prossime giornate saranno fondamentali per capire come si evolverà la situazione che al momento ha tenuto con il fiato sospeso una tifoseria intera.

La stessa squadra allenata dal mister, così come la famiglia, sono vicine al tecnico in un momento tutt’altro che facile da affrontare. Ci sarà bisogno della loro vicinanza. Anche perché senza la presenza dell’allenatore, la preparazione estiva non sarebbe ovviamente la stessa. Specialmente in questo caso.

Si tratta di una nuova avventura per lui così come per la compagine che lo ha accolto nelle scorse settimane e che per il 2025/2026 dovrà affidarsi a lui. Insomma un avvio di percorso subito in salita, sia per i giocatori che certamente non riusciranno a concentrarsi come vorrebbero, sia per l’allenatore.

Nelle ultime ore diverse notizie hanno fatto il giro del web ma è stato necessario attendere un comunicato ufficiale del club che ha messo sotto contratto l’allenatore al momento sofferente. E puntualmente così è stato: la società ha prontamente aggiornato tifosi e media attraverso un comunicato specifico.

Le condizioni attuali

Il club, nella nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, ha descritto le reali condizioni del mister, ha sottolineato lo stato di salute dello stesso e tutti gli interventi necessari per farlo ritornare al 100%. Sarà necessario attendere ancora qualche altro giorno per avere nuove notizie ma quella di oggi ha già definito un quadro chiaro.

In particolare ci riferiamo alla situazione che riguarda da vicino Ivan Juric, neo-tecnico dell’Atalanta subentrato al posto di Gian Piero Gasperini che si è invece accasato alla Roma per iniziare una nuova avventura dopo un decennio intero a Bergamo. Ma come sta adesso Juric e cosa realmente gli è successo.

Il comunicato

L’Atalanta il 15 luglio ha ripreso ad allenarsi per iniziare l’annata 2025/2026, ma ha dovuto farlo senza il suo allenatore Ivan Juric. Il tecnico è stato assente alla ripresa degli allenamenti. La sua assenza era legata a motivi di salute temporanei, ma è subito arrivata una rassicurazione da parte del mister e del club. Ecco il comunicato.

“Atalanta BC comunica che l’allenatore Ivan Jurić nei giorni scorsi è stato sottoposto a ricovero presso il presidio Ospedaliero Bolognini di Seriate nel reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal Dottore Davide Panciera a seguito di una importante infiammazione delle vie aeree superiori, complicata con un’infezione batterica dell’epiglottide trattata con terapia antibiotica endovenosa. Il quadro clinico attuale è in netto miglioramento ed è prevista una dimissione protetta già nei prossimi giorni”.