ULTIM’ORA ROLAND GARROS: infortunio serissimo | Costretto a lasciare il torneo

Brutte notizie per il forte tennista ma soprattutto per gli appassionati di questo sport, costretto a dare forfait.

Il 2025 per il tennis maschile è stato inaugurato dal trionfo di Jannik Sinner agli Australian Open. Il numero uno al mondo ha difeso con successo il titolo conquistato l’anno precedente, diventando il primo italiano a vincere tre titoli del Grande Slam. Questa vittoria ha consolidato la sua posizione al vertice del ranking ATP.

Tuttavia la stagione non è stata priva di sfide per Sinner. Dopo gli Australian Open, ha affrontato una sospensione di tre mesi a seguito di una positività al doping, che gli ha impedito di partecipare a tornei chiave come Indian Wells e Miami. Durante la sua assenza, il giovane ceco Jakub Menšík ha colto l’opportunità per emergere, conquistando il suo primo titolo ATP al Miami Open.

Al ritorno in campo, Sinner ha mostrato una forma impressionante, raggiungendo la finale degli Internazionali d’Italia a Roma. In un match molto atteso, ha affrontato Carlos Alcaraz, che ha prevalso conquistando il suo settimo titolo Masters 1000. Nonostante la sconfitta, Sinner è diventato il primo italiano a raggiungere la finale del torneo romano dal 1978.

Casper Ruud ha vinto il suo primo titolo Masters 1000 al Madrid Open. Il giovane italiano Flavio Cobolli ha conquistato il suo primo titolo ATP 500 ad Amburgo. Questi risultati evidenziano la crescente competitività e il ricambio generazionale nel tennis maschile, promettendo una seconda metà dell’anno ricca di emozioni e sorprese.

Roland Garros in corso

Il Roland Garros è in pieno svolgimento e gli italiani stanno vivendo un torneo da protagonisti. Jannik Sinner ha superato il primo ostacolo ed ora dovrà vedersela con Gasquet. Nel primo turno l’altoatesino ha avuto la meglio di Rinderknech battendolo in tre set.

Anche altri italiani brillano: Lorenzo Musetti ha superato i primi due turni e ora dovrà vedersela con l’argentino Navore; Gigante ha ribaltato i pronostici superando Tsitsipas e al terzo turno sfiderà Shelton; Cobolli e Arnaldi si sfidano nel secondo turno. Hanno invece perso al primo turno Bellucci, Passaro, Darderi, Sonego, Nardi e Zappier.

Infortunio e addio Roland Garros

Casper Ruud è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros, sconfitto dal portoghese Nuno Borges con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-1, 6-0. Il norvegese, due volte finalista a Parigi, ha giocato visibilmente limitato da un dolore al ginocchio sinistro che lo affligge da Montecarlo. Dopo la partita, ha dichiarato: “Ho fatto una TAC a Madrid, all’inizio del torneo. Ma ho sentito per la prima volta dolore a Montecarlo. Quindi mi ha accompagnato per tutta la stagione sulla terra battuta, a fasi alterne”.

Ruud ha criticato il sistema ATP, affermando: “Mi sento obbligato a giocare anche da infortunato, le punizioni sono troppo dure”. Ha spiegato che le regole attuali penalizzano i giocatori che saltano i tornei obbligatori, riducendo del 25% il bonus di fine anno e facendo perdere punti importanti.