ULTIM’ORA – RINVIATE ALTRE 2 PARTITE DI SERIE A: il campionato finisce a giugno | “Non ha senso giocare così”

Ultim’ora Serie A, rinviate altre due partite di campionato: il rischio è che il torneo possa terminare a giugno

Anche il mondo del calcio, in particolar modo quello della Serie A (e non solo), è sconvolto per la morte di Papa Francesco avvenuta all’età di 88 anni. In segno di rispetto, nella giornata di lunedì, la massima Federazione italiana ha annullato tutte le gare.

Segno del fatto che la 33ma giornata non si possa definire affatto conclusa visto che, appunto, all’appello mancano ancora 4 incontri: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Parma-Juventus e Genoa-Lazio.

Gare che, dopo qualche ora dall’annuncio della scomparsa del Santo Padre, dovrebbero essere disputate regolarmente nel pomeriggio (18:30) di mercoledì 24 aprile. Anche se, a dire il vero, non tutti sembrano essere d’accordo in merito a questa decisione.

Motivo? Il rischio è che possa essere rinviata un’altra partita di campionato, oltre a quelle citate in precedenza. In questo modo il campionato rischierebbe di terminare nel mese di giugno.

Serie A, altro rinvio: il presidente non ci sta e punta dito contro la Lega

La decisione da parte della Lega di Serie A nel rinviare le restanti partite della 33ma giornata proprio non è andata giù. Non solo ad una piccola parte di tifosi (che hanno mostrato il loro dissenso), ma anche al presidente di uno dei club “coinvolti”. Stiamo parlando della Lazio di Claudio Lotito. I biancocelesti, secondo quanto annunciato da più fonti e media sportivi, pare non essere affatto intenzionata a scendere in campo a Genova mercoledì pomeriggio.

La richiesta del numero uno biancoceleste è quella di avere un incontro, quanto prima, con i vertici alti della Lega per trovare un “accordo urgente” e, soprattutto, una “soluzione alternativa e condivisa“. Una decisione definitiva potrebbe arrivare addirittura nelle prossime ore. Anche se, a dire il vero, ci sarebbe un altro tipo di problema assolutamente da non sottovalutare: il rinvio di un’altra partita che vede come protagonista, ancora una volta, proprio la Lazio.

Serie A, altro possibile rinvio: decisione nelle prossime ore

In attesa di capire quale sarà il futuro di Genoa-Lazio, sorge un altro tipo di problema per i biancocelesti di Baroni. Sabato 26 aprile, a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbero essere svolti i funerali del Santo Padre nella Capitale. In quel giorno, infatti, la Lazio ospiterà il Parma per la 34ma giornata di campionato.

A questo punto il rischio che quest’ultimo match possa essere rinviato, a data da destinarsi, è molto concreto. Come riportato in precedenza solamente nelle prossime ore si avrà la risposta definitiva da parte della Lega. In ogni caso la Lazio ha fatto chiaramente capire di non essere disposta a scendere in campo per la giornata di domani.