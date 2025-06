ULTIM’ORA – RETROCESSI IN SERIE D: il calcio italiano perde per sempre la sua regina | Una tragedia storica

Una notizia così è una mazzata per tutto il calcio italiano.

Quando una società calcistica fallisce, le conseguenze non sono solo economiche, ma profondamente identitarie. Perdere l’affiliazione alla FIGC e veder scomparire anni di storia e tifoseria equivale, per molti, a un vero e proprio lutto sportivo. I debiti, la cattiva gestione, o semplicemente il crollo di un progetto ambizioso, portano spesso a un’inevitabile esclusione dai campionati professionistici. Da lì, il destino è quasi sempre lo stesso: ripartire da zero, dalla Serie D, con una nuova società e una nuova dirigenza.

La ripartenza dalla Serie D rappresenta un’occasione per ricostruire su basi più sane, ma il percorso è tutt’altro che semplice. Le difficoltà economiche persistono, l’interesse dei grandi sponsor svanisce e la squadra deve riacquistare credibilità sul campo e fuori. Tuttavia, proprio in questi momenti si risveglia l’anima più autentica del calcio: il legame con la città, il supporto dei tifosi più fedeli, e il desiderio collettivo di rinascita.

Ogni nuova stagione in Serie D è una sfida tra il ricordo del passato glorioso e la concretezza di un presente difficile. I giocatori che accettano questa missione spesso lo fanno spinti da valori che vanno oltre il denaro: orgoglio, passione, identità. Anche la tifoseria deve ricalibrare le proprie aspettative, imparando a vivere la domenica calcistica con meno riflettori ma con più cuore.

Risorgere dal dilettantismo richiede tempo, pianificazione e una visione chiara. Chi riesce a gestire questa fase con intelligenza e umiltà può non solo tornare tra i professionisti, ma anche diventare un modello virtuoso. La Serie D, da condanna, può così trasformarsi in un’opportunità: quella di costruire una realtà più solida, legata al territorio e capace di durare.

Il tempo scaduto

Salvo miracoli dell’ultima ora, il Brescia Calcio sembra destinato a uscire dal calcio professionistico. All’interno del club circola una frase che non lascia spazio a interpretazioni: “È finita”. L’allarme è confermato da chi ha parlato direttamente con il presidente Massimo Cellino, sempre più lontano dall’idea di salvare personalmente la società. Mancano tre milioni di euro per rispettare le scadenze federali e garantire l’iscrizione al campionato: una corsa contro il tempo con poche speranze.

L’unica via sarebbe un intervento esterno: Cellino chiede agli investitori di anticipare i fondi, ma questi vogliono prima garanzie sull’iscrizione. Un braccio di ferro che paralizza ogni soluzione. Intanto, sono stati saldati gli stipendi del personale non tecnico, ma non basta: le casse del club restano vuote e l’accordo con l’Agenzia delle Entrate per la rateizzazione dei debiti non è stato ancora firmato.

Tensione in città

La tensione cresce anche fuori dal campo. I tifosi, che avevano rinviato una manifestazione, sono ora pronti a mobilitarsi per difendere 114 anni di storia calcistica. Una fine che molti giudicano inaccettabile, per l’importanza simbolica e sportiva che Brescia rappresenta.

Si consuma così, nel silenzio e nell’incertezza, l’agonia di una delle piazze più significative del calcio italiano. Senza salvezze last-minute, senza sussulti: solo l’amara possibilità di un epilogo irreversibile.