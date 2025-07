ULTIM’ORA PSG, RETROCESSIONE IN LIGUE 2: “Dovete pagare i debiti” | Calcio europeo nel caos

Una decisione che ha sconvolto il calcio francese e non solo.

Negli ultimi anni, il Paris Saint-Germain è diventato il club più importante di Francia grazie a una strategia ambiziosa e a investimenti faraonici. L’acquisizione da parte del fondo sovrano del Qatar (QSI) nel 2011 ha segnato una svolta epocale: da squadra storica ma altalenante, il PSG è stato trasformato in una potenza continentale. Le risorse economiche immesse hanno permesso al club di attrarre alcune delle più grandi stelle del calcio mondiale, come Neymar, Mbappé e Messi.

Sul campo, i risultati non si sono fatti attendere. Il PSG ha dominato la Ligue 1 con numerosi titoli nazionali, consolidando la propria supremazia rispetto a club tradizionalmente forti come Olympique Marsiglia, Lione e Monaco. Oltre ai successi in patria, il club parigino ha cominciato a recitare un ruolo di primo piano anche in Europa, raggiungendo la finale di Champions League nel 2020.

Ma il peso del PSG non si limita al rettangolo di gioco. La società ha costruito un brand globale, diventando un’icona della moda e della cultura pop grazie a collaborazioni con Nike, Jordan Brand e artisti internazionali. La sua presenza social è tra le più imponenti nel panorama calcistico mondiale, a conferma di un’identità che va oltre lo sport.

Il PSG è riuscito a influenzare l’intero calcio francese, alzando il livello di visibilità e competitività della Ligue 1. Pur oggetto di critiche per lo squilibrio economico creato nel campionato, il club parigino è oggi indiscutibilmente il punto di riferimento del calcio francese moderno.

Il PSG tende la mano al Lione

Il Paris Saint-Germain potrebbe avere un ruolo cruciale nel salvare l’Olympique Lione dalla retrocessione in Ligue 2. Nell’agosto 2023, l’OL aveva ceduto al club parigino Bradley Barcola per 45 milioni di euro più 5 di bonus, con pagamento previsto in più tranche. Tuttavia, secondo la stampa francese, il PSG avrebbe deciso di anticipare il saldo dell’operazione, fornendo un’iniezione immediata di liquidità utile a migliorare i conti del club rivale. Un gesto che potrebbe influenzare l’esito del ricorso presentato dal Lione contro la decisione della DNCG.

La Direzione nazionale di controllo e gestione ha infatti retrocesso d’ufficio il club di Fonseca a causa di gravi problemi finanziari e controlli non superati. La decisione, presa dopo l’esame del dossier economico del Lione, ha suscitato clamore in Francia, mettendo a rischio la permanenza in massima serie di una delle squadre più titolate del paese.

Europa League a rischio: tutto passa dal ricorso

La situazione è ulteriormente complicata dal piazzamento europeo ottenuto sul campo. Il Lione si è guadagnato l’accesso alla prossima Europa League, ma la partecipazione dipende ora dall’esito del ricorso. Se il club non verrà riammesso in Ligue 1, verrà automaticamente escluso anche dalla competizione UEFA.

In altre parole, la sopravvivenza sportiva del Lione – sia a livello nazionale che internazionale – è appesa a un filo. E il contributo economico del PSG potrebbe risultare determinante nel ribaltare una sentenza che, al momento, appare definitiva.