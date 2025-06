ULTIM’ORA – PAOLO MALDINI IN NAZIONALE: sta succedendo l’inverosimile | Contatti minuto per minuto

Un ritorno che sarebbe attesissimo ma non privo di polemiche.

Paolo Maldini ha rappresentato per oltre un decennio uno dei pilastri più solidi della Nazionale italiana. Esordì in azzurro nel 1988, a soli 19 anni, e da allora ha indossato la maglia dell’Italia per 126 volte, diventando uno dei calciatori più presenti della storia azzurra. Versatile, elegante e sempre affidabile, ha ricoperto i ruoli di terzino sinistro e centrale con la stessa naturalezza che ha contraddistinto la sua carriera nel Milan.

Maldini ha partecipato a quattro Mondiali (1990, 1994, 1998, 2002) e a tre Europei (1988, 1996, 2000), collezionando prestazioni sempre all’altezza del suo nome. Il punto più alto fu il Mondiale del 1994 negli Stati Uniti, dove guidò la difesa azzurra fino alla finale persa ai rigori contro il Brasile. Anche all’Europeo del 2000 fu protagonista, sfiorando ancora il trionfo, ma arrendendosi alla Francia nei minuti finali.

Nonostante non abbia mai vinto un trofeo con la Nazionale, Maldini ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore dei tifosi e nella memoria collettiva del calcio italiano. Capitano azzurro dal 1994 al 2002, ha incarnato i valori della lealtà, del sacrificio e dell’eleganza, rappresentando un modello per intere generazioni di difensori.

Nel 2002, dopo l’amara eliminazione dal Mondiale in Corea e Giappone, annunciò il ritiro dalla Nazionale, scegliendo di dedicarsi esclusivamente al Milan. Il suo addio lasciò un vuoto profondo: la sua esperienza, il carisma e la classe non furono mai davvero rimpiazzati. Paolo Maldini rimane una leggenda azzurra, anche senza medaglie.

Profilo ideale per una nuova era

Dopo anni di successi con il Milan anche dietro la scrivania, Paolo Maldini potrebbe rientrare nel mondo azzurro con un ruolo dirigenziale di primo piano. Non come commissario tecnico, ruolo lontano dal suo profilo e dalle sue inclinazioni, ma come figura di riferimento all’interno della federazione, parte integrante di un progetto di rifondazione della Nazionale. La sua competenza, visione internazionale e autorevolezza sono qualità preziose in un momento di transizione per il calcio italiano.

Il suo passato da leader silenzioso, da giocatore esemplare e da dirigente capace, lo rende il candidato perfetto per ricostruire credibilità e struttura intorno alla Nazionale. In un ambiente che ha spesso pagato la mancanza di continuità progettuale, Maldini potrebbe portare metodo e stabilità, contribuendo a creare un’identità forte a tutti i livelli, dalle giovanili fino alla prima squadra.

Una figura simbolica per il rilancio

Inserire Maldini in un ruolo strategico significherebbe anche restituire alla Nazionale un volto simbolico, capace di unire il passato glorioso con il desiderio di rinascita. La sua presenza sarebbe un richiamo diretto a valori come l’eleganza, la professionalità e la cultura sportiva, troppo spesso dimenticati nei momenti difficili.

Un eventuale ingresso nello staff federale darebbe inoltre un segnale forte: puntare sulla qualità e sul merito, costruendo intorno a figure credibili un progetto duraturo. Maldini, uomo da campo e da scrivania, sarebbe la guida ideale per accompagnare l’Italia verso un futuro solido e ambizioso.