ULTIMORA NAZIONALE: altro che Gattuso, chiamata a Fabio Cannavaro “Lo faccio per l’amore che nutro per gli azzurri”

È stato clamoroso il ribaltone in Nazionale dopo le ultime gare della stagione che valevano per le qualificazioni al prossimo Mondiale.

La Nazionale ha iniziato il suo percorso nelle qualificazioni ai Mondiali con una sonora batosta, subendo una pesante sconfitta per 3-0 contro la Norvegia. La prestazione offerta dagli Azzurri è stata ben al di sotto delle aspettative, palesando lacune in tutti i reparti e lasciando presagire un cammino in salita.

Questa clamorosa débâcle ha avuto immediate ripercussioni sulla panchina. Luciano Spalletti, che ha poi guidato la Nazionale per l’ultima volta nella vittoria per 2-0 sulla Moldavia, è stato esonerato dalla Federazione. La decisione, sebbene drastica, è arrivata a seguito della deludente prova in Norvegia e della necessità di dare una scossa.

Per la successione, la Federcalcio si è prontamente mossa, contattando Claudio Ranieri. Il tecnico romano, reduce da un’annata superlativa alla Roma e apprezzato per la sua capacità di motivare i gruppi, era stato individuato come il profilo ideale per risollevare le sorti della squadra.

Tuttavia, Ranieri ha declinato l’offerta. La sua decisione ha spinto la Federazione a valutare altre opzioni, aprendo un nuovo capitolo nella ricerca del commissario tecnico che avrà il compito di guidare l’Italia attraverso le difficili qualificazioni.

La scelta di Gattuso

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha ufficializzato la nomina di Gennaro Gattuso come nuovo Commissario Tecnico della Nazionale. Gattuso, reduce da un’intensa avventura sulla panchina dell’Hajduk Spalato in Croazia, è stato scelto per le sue motivazioni, la professionalità e l’esperienza.

L’esordio di Gattuso alla guida dell’Italia avverrà il prossimo 5 settembre, quando la Nazionale affronterà l’Estonia in un match valido per le qualificazioni al prossimo campionato Mondiale. Tre giorni dopo, l’Italia sarà impegnata in trasferta contro Israele. Due gare cruciali per “Ringhio” e per la squadra, che dovranno subito dimostrare una reazione.

Dura critica di Zazzaroni

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha espresso forti perplessità sulla nomina di Gennaro Gattuso a Commissario Tecnico della Nazionale. “Non so se Gattuso sia la miglior scelta possibile”, ha scritto Zazzaroni, aggiungendo: “E mi sfugge il motivo per cui il presidente Gravina abbia parlato di progetto, prima che del candidato, quando l’unico progetto possibile resta l’approdo ai Mondiali: non ne individuo altri perché non ci sono.”

Zazzaroni ha poi sollevato una questione spinosa riguardo Fabio Cannavaro. “Per questa situazione sono stati chiamati tanti campioni del 2006, nessuno ha però pensato di fare una telefonata a chi in quell’occasione vinse il Pallone d’oro, uno che da qualche tempo s’è messo a fare bene l’allenatore”, ha sottolineato. E ha rincarato la dose con una domanda provocatoria: “Una Under non si nega a nessuno: non sarà che Cannavaro fa paura? E, se sì, a chi e perché?”.