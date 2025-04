ULTIM’ORA MUSETTI – Comunicazione arrivata direttamente dall’ATP: “Devi scendere in campo venerdì”

Il tennista italiano ha ricevuto una clamorosa comunicazione direttamente dall’ATP: venerdì dovrà scendere in campo.

Il tennis italiano sta per tornare a sorridere. Nei giorni scorsi infatti Jannik Sinner ha ripreso gli allenamenti nelle strutture abilitate. Il primo segnale che ormai il rientro per il ragazzo di San Candido è imminente. Il suo ritorno in campo in gare ufficiali è previsto invece per il prossimo 7 maggio, nel torneo casalingo di Roma, anche se la sua squalifica sarà scaduta qualche giorno prima, ovvero il 4.

Finalmente dunque tutti gli appassionati potranno rivedere in campo il numero uno del Ranking ATP, che è riuscito anche a conservare la posizione nonostante lo stop di tre mesi. Complice il pessimo andamento dei suoi rivali. Tralasciando il 23enne altoatesino, anche gli altri tennisti del bel paese stanno ottenendo buoni risultati.

In primis Matteo Berrettini, reduce da alcuni buoni tornei. Soprattutto però nei giorni scorsi è stato Lorenzo Musetti a regalare gioie ed emozioni agli appassionati italiani. Ed è proprio sul suo conto che nelle scorse ore, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata una clamorosa novità, che ha lasciato tutti senza parole. Vediamo di cosa si tratta.

Un cammino da sogno per Musetti

Nei giorni scorsi abbiamo assistito al grande cammino di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il tennista italiano è arrivato fino alla finale, dove ha incontrato Carlos Alcaraz, che però non gli ha lasciato scampo.

Una sconfitta arrivata dunque per la bravura e la forza del rivale spagnolo, ma anche perché lo stesso Musetti ha riportato un problema fisico non di poco conto. Tuttavia è proprio per quanto riguarda tale infortunio che nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose novità.

Musetti torna subito in campo

Per fortuna per Musetti non si è trattato di nulla di serio. Il nostro connazionale ha riportato una lieve elongazione alla coscia destra nella sfida con Alcaraz. Di conseguenza per lui sono bastati solo pochi giorni di stop, che gli hanno comunque fatto saltare l’Atp 500 di Barcellona, per riprendersi al meglio.

Dunque Musetti già a partire da questo venerdì potrà tornare ad allenarsi, per prepararsi nel miglior modo possibile alla competizione di Madrid. Sperando che ci regali tante altre emozioni, e, perché no, anche un trofeo.