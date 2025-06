ULTIM’ORA MOTOGP: “Dobbiamo annullare la gara” | I piloti ancora non ci credono

Una novità che potrebbe cambiare molte cose.

Le gare di MotoGP rappresentano la massima espressione del motociclismo su pista e si svolgono nell’ambito del Motomondiale, articolato in un calendario che tocca circuiti internazionali in tutto il mondo. Ogni weekend di gara si divide in tre giorni: prove libere, qualifiche e gara. Durante le prove libere, i piloti testano assetti e condizioni della pista, mentre nelle qualifiche si determina la griglia di partenza. Il miglior tempo conquistato nelle qualifiche assegna la pole position, ovvero la prima casella sulla griglia.

Dal 2023, il format include anche la “Sprint Race” del sabato, una mini-gara che assegna punti validi per il mondiale e offre ulteriore spettacolo. La gara principale, invece, si corre la domenica e ha una durata di circa 40-45 minuti, su una distanza prestabilita in giri, variabile in base al tracciato. A ogni gara vengono assegnati punti ai primi 15 classificati, secondo una scala fissa (25 al primo, 20 al secondo, 16 al terzo e così via fino a 1 punto al quindicesimo).

Ogni pilota gareggia con una moto prototipo sviluppata da case costruttrici come Ducati, Yamaha, Honda, Aprilia o KTM, con tecnologie avanzatissime non presenti sui modelli stradali. Le moto, tutte da oltre 250 cavalli e capaci di superare i 350 km/h, sono suddivise per team, spesso ufficiali o satelliti, e ogni squadra ha due piloti titolari.

Il titolo mondiale si assegna al pilota che ottiene il maggior numero di punti al termine delle gare previste in calendario. Parallelamente viene assegnato anche il titolo costruttori e quello riservato ai team, basati sul rendimento complessivo della stagione.

Partenza difficile tra pioggia e olio in pista

Il decimo appuntamento del Motomondiale ad Assen si è aperto tra caos e imprevisti. Le condizioni meteorologiche instabili hanno già reso complicato l’inizio della giornata, ma a peggiorare la situazione è stata una perdita d’olio in pista, avvenuta durante la sessione di prove libere della Moto3. L’incidente ha costretto la direzione gara a esporre la bandiera rossa e interrompere la sessione, con conseguente ritardo a cascata su tutto il programma previsto.

Le FP1 della Moto2 sono state posticipate di oltre un’ora, mentre la MotoGP ha subito un ritardo di 50 minuti. I commissari hanno lavorato intensamente per ripulire il tracciato e garantire la sicurezza dei piloti, procedendo con un’operazione meticolosa di pulizia e controllo delle condizioni dell’asfalto. La pit lane è stata riaperta alle 10.50, dopo circa sessanta minuti di stop forzato.

Ripristino e ripartenza: la sicurezza prima di tutto

La priorità, come sempre in questi casi, è stata garantire la sicurezza in pista. Il rischio di scivolamento sull’olio, unito all’asfalto ancora umido per la pioggia, avrebbe potuto compromettere l’incolumità dei piloti e falsare i risultati delle sessioni.

Nonostante i ritardi, il lavoro svolto dai commissari ha permesso di riprendere le attività in condizioni accettabili. Gli episodi come quello di Assen ricordano quanto sia delicato l’equilibrio tra spettacolo e sicurezza nel mondo della MotoGP, dove ogni dettaglio può fare la differenza.