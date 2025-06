ULTIM’ORA – “MAX VERSTAPPEN SQUALIFICATO”: sostituzione immediata in Red Bull | Guida il ragazzino

Idee chiare in casa Red Bull per l’eventuale sostituzione del fortissimo pilota belga pluripremiato e detentore di tanti record.

Max Verstappen, pilota belga-olandese, è celebre per il suo stile di guida aggressivo e i suoi innumerevoli successi. La sua ascesa è stata rapida e nel 2013, a soli 15 anni, ha vinto il Campionato del Mondo KZ. Nel 2015, all’età di 17 anni e 166 giorni, Verstappen ha fatto il suo debutto in Formula 1 con la Toro Rosso, diventando il pilota più giovane nella storia a competere nella massima categoria. L’anno successivo, passato alla Red Bull, ha trionfato al Gran Premio di Spagna, affermandosi come il più giovane vincitore di una gara.

Verstappen ha conquistato il suo primo Campionato del Mondo nel 2021, dopo una stagione combattutissima, e ha proseguito il suo dominio assicurandosi i titoli consecutivi nel 2022, 2023 e 2024. Questo lo rende uno dei soli sei piloti nella storia della F1 ad aver vinto almeno quattro campionati, consolidando il suo status di leggenda.

Il 2025 di Verstappen

Max Verstappen si trova al terzo posto nel Campionato Mondiale di Formula 1, avendo accumulato un totale di 137 punti. Finora, in questa stagione, ha conquistato due vittorie: il Gran Premio del Giappone e il Gran Premio di Imola. Questi successi lo hanno mantenuto nella lotta per il titolo.

La stagione si sta rivelando più impegnativa del previsto per Verstappen. Nonostante le due vittorie, le prestazioni altalenanti della sua Red Bull e l’emergere di rivali agguerriti, come Piastri e Norris della McLaren, rendono il campionato molto aperto. Recentemente, al Gran Premio di Spagna, ha ricevuto una penalità di 10 secondi e 3 punti sulla superlicenza per una collisione con Russell, finendo decimo.

Se Max dà forfait è pronto il giovane

La Red Bull ha un piano di emergenza nel caso in cui Max Verstappen dovesse saltare un Gran Premio. In tale scenario, il sostituto più probabile sarebbe Ayumu Iwasa, un giovane pilota di 23 anni con esperienza in F3 e F2, che ha già guidato la RB21 nelle prove libere in Bahrain e ha svolto un ruolo attivo nel simulatore della squadra.

Oltre a Iwasa, altri candidati considerati includono Liam Lawson, che ha già corso per la squadra, e Isack Hadjar, anch’esso promettente. Tuttavia, Red Bull potrebbe voler mantenere Hadjar nel suo percorso di crescita pianificato. Quindi, la soluzione più immediata, se necessaria, sarebbe quella di affidare il sedile di Verstappen a Iwasa, il terzo pilota del team.