Ultim’ora, Maurizio Sarri torna in Serie A: firma con la big, deve rilanciarla subito I “Solo tu puoi farlo”

L’allenatore Maurizio Sarri potrebbe presto rimettersi in gioco: ecco dove.

Negli ultimi anni, Maurizio Sarri ha vissuto una carriera intensa e altalenante, passando da esperienze in grandi club a sfide più complesse. Dopo aver vinto l’Europa League con il Chelsea nel 2019, ha fatto ritorno in Italia per guidare la Juventus. Nonostante abbia conquistato lo Scudetto nella stagione 2019/2020, il suo gioco non ha mai realmente convinto l’ambiente bianconero, portando a una separazione al termine dell’annata.

Nel 2021 ha accettato la panchina della Lazio, dando nuova forma a una squadra che ha cercato di adattarsi al suo stile di gioco basato sul possesso palla e sulla costruzione dal basso. Dopo una prima stagione di assestamento, Sarri è riuscito a portare i biancocelesti al secondo posto in Serie A nel 2022/2023, conquistando l’accesso diretto alla Champions League e ricevendo ampi consensi per la solidità e l’organizzazione della squadra.

Tuttavia, la stagione successiva ha mostrato difficoltà crescenti: risultati altalenanti, tensioni interne e una rosa poco compatibile con le sue idee hanno complicato il percorso. Sarri ha quindi rassegnato le dimissioni a marzo 2024, ponendo fine a un ciclo che, pur con alti e bassi, aveva restituito identità e ambizione alla Lazio.

Attualmente, l’allenatore toscano è lontano dalle panchine, ma non ha mai escluso un ritorno. Apprezzato per la sua coerenza e il suo stile di gioco riconoscibile, Sarri resta una figura di riferimento per molti appassionati di calcio che vedono in lui un tecnico capace di dare un’impronta profonda alle squadre che guida.

Fine di un ciclo e riflessioni in corso

La stagione del Milan è ormai agli sgoccioli e si chiuderà con un bilancio amaro: fallimentare sotto molti aspetti, ha deluso le aspettative sia in campionato che in Europa. In casa rossonera è quindi tempo di voltare pagina e pianificare la ricostruzione.

Al centro di questo processo ci sono due scelte fondamentali: il nuovo allenatore e il nuovo direttore sportivo. In via Aldo Rossi sono in corso valutazioni approfondite per non commettere errori strategici che potrebbero compromettere anche la prossima annata.

Sarri in pole per la panchina

Secondo Tuttosport, negli ultimi giorni è cresciuta l’ipotesi Sarri come nuovo tecnico del Milan. Attualmente senza squadra dopo l’esperienza con la Lazio, Sarri rappresenterebbe una soluzione ideale per un club fuori dalle coppe europee, potendo così lavorare con calma sulla sua idea di calcio, basata su meccanismi complessi e richiedenti tempo.

Al momento è lui il nome in pole per sostituire Sergio Conceição, ma non è l’unica opzione: tra i profili ancora in corsa figurano anche Xavi e Vincenzo Italiano. Il Milan vuole fare la scelta giusta per ripartire con un progetto solido e coerente.