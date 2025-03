ULTIM’ORA – “LA PARTITA VA RIGIOCATA DALLO 0-0”: violato l’art.10 del regolamento FIGC | L’arbitro ha scritto tutto sul referto

Svolta clamorosa nel match di campionato, che andrà rigiocato da capo dopo quanto comunicato nel referto dal direttore di gara.

Durante una partita di calcio possono esserci delle situazioni che comportano alcune conseguenze importanti. Una di queste riguarda le sospensioni, che possono avvenire per diversi motivi, come condizioni meteorologiche avverse, problemi di sicurezza o incidenti gravi. In questi casi, la decisione di sospendere la partita spetta all’arbitro, che valuta la situazione e decide se è sicuro proseguire.

Altra circostanza di questo tipo invece riguarda le decisioni a tavolino, che vengono prese dagli organi disciplinari delle federazioni calcistiche e possono riguardare diverse situazioni, come la mancata presentazione di una squadra, l’utilizzo di giocatori squalificati o irregolarità amministrative. In questi casi, la squadra ritenuta responsabile può essere sanzionata con la sconfitta a tavolino, la penalizzazione di punti o altre sanzioni.

Quanto accaduto di recente invece ha portato ad una decisione ben diversa da parte del giudice sportivo. La partita verrà infatti rigiocata direttamente dallo 0-0 a causa della violazione dell’articolo 10 del regolamento della FIGC. Il referto del direttore di gara è stato infatti fin troppo chiaro.

Irregolarità importante: la partita si rigioca

Nei giorni scorsi si è giocata la sfida tra Atletico Dream Soccer e Giarratanese, valevole per il campionato di Terza Categoria Ragusa. Il match si è concluso con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa. Ma questa vittoria ottenuta non è stata ritenuta valida per una ragione assurda.

Come riportato dall’arbitro nel proprio referto infatti la compagine casalinga ha inserito nella propria distinta un numero di 21 giocatori, e non di 20 come da limite consentito. E di conseguenza dopo l’attenta analisi, il Giudice Sportivo ha comunicato la decisione su quanto accaduto: la partita si dovrà rigiocare per intera e si partirà dal risultato di 0-0.

Il comunicato del Giudice Sportivo

”Rappresenta comunque un’infrazione disciplinare che, per come sancito da precedenti giurisprudenziali in fattispecie del tutto sovrapponibili ( cfr. Collegio Garanzia Coni – 10 Aprile 2018, n. 19, Corte Sportiva Appello F.I.G.C. Decisione n. 5 del 22 Settembre 2023) dà luogo ad una circostanza idonea ad influire sulla regolarità della gara, trovando applicazione l’art. 10 comma 5 lett. c) C.G.S., ragion per cui ne va disposta la ripetizione”.

Questo il comunicato del Giudice Sportivo, riportato da tuttocampo, che ha indicato le ragioni che hanno portato a questa decisione. Uno scenario inatteso dunque, e che sta facendo mordere le mani all’Atletico Dream Soccer.