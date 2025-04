ULTIM’ORA – La partita si deve rigiocare: presentato ricorso per l’espulsione | Annullata la promozione in Serie C

Il ricorso presentato dalla società a causa dell’espulsione rischia di annullare la promozione in Serie C di un club: il match si deve rigiocare.

Nel calcio moderno, gli errori arbitrali continuano a generare polemiche, alimentando dibattiti infiniti tra tifosi, allenatori e addetti ai lavori. Nonostante l’introduzione del VAR, le decisioni arbitrali restano spesso al centro dell’attenzione, dimostrando quanto una singola valutazione possa influenzare l’andamento di una gara e a volte addirittura di un’intera stagione.

Un rigore dubbio, un fuorigioco millimetrico, un’espulsione affrettata: ogni episodio può cambiare il volto di una partita. L’errore umano fa parte del gioco, ma quando diventa ricorrente o clamoroso, rischia di compromettere la credibilità della competizione. In Serie A, come in altri campionati europei, non mancano gli esempi recenti di match decisi da decisioni discutibili.

Un caso di questo tipo si è visto nei giorni scorsi su un campo di Serie D. Tuttavia quanto accaduto rischia di non far scoppiare solo una semplice polemica, che in realtà già dilaga da giorni, ma anche di vedere la ripetizione della partita in questione. Il fatto incriminato infatti riguarda un’espulsione, e a quanto pare è stato già presentato il ricorso da parte della società. Vediamo però nello specifico di cosa si tratta.

Una gioia che rischia di rimanere vana

Nei giorni scorsi la Sambenedettese, con il successo ottenuto per 2-1 sul campo del Teramo, ha vinto il campionato di Serie D, Girone F, tornando così in Serie C a distanza di tanti anni. Un trionfo importante dunque, e molto atteso da tutti i tifosi.

Tuttavia un episodio rischia di mandare tutto all’aria. Durante la partita in questione infatti un calciatore della Samb è stato ammonito per due volte dal direttore di gara, senza essere espulso. E di conseguenza il Teramo adesso sembra pronto a presentare ricorso.

Cosa succede adesso?

L’errore commesso dall’arbitro è tecnico, e per questa ragione ci sarebbero tutte le carte in regola per la ripetizione del match. Tuttavia in Serie D non è presente la prova tv, cosa che dunque non può far intervenire il giudice sportivo, a patto che il direttore di gara non ammetta l’errore nel referto.

Tutto in bilico dunque: i prossimi giorni saranno fondamentali per capire se la Sambenedettese sarà promossa in Serie C, oppure se dovrà rigiocare la gara.