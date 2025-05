ULTIM’ORA Juve: Leonardo Bonucci torna a casa | Patentino da allenatore ancora fresco

L’ex calciatore Leonardo Bonucci è pronto a iniziare una nuova carriera: tutti i dettagli

Per ottenere il patentino di allenatore di calcio in Italia è necessario seguire un percorso formativo regolato dalla FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) attraverso il Settore Tecnico di Coverciano. Esistono diversi livelli di abilitazione, ognuno dei quali consente di allenare in categorie specifiche. Il primo gradino è il corso per il patentino UEFA C, che abilita ad allenare i settori giovanili e le squadre dilettantistiche di base.

Per accedere ai corsi è richiesto il possesso di alcuni requisiti minimi, come l’età maggiore di 18 anni, il diploma di scuola secondaria di primo grado e una certificazione medico-sportiva. Una volta ammessi, si deve frequentare un corso teorico-pratico che copre vari argomenti: metodologia dell’allenamento, regolamenti, psicologia, tecnica e tattica calcistica.

Superato il livello C, si può proseguire con il patentino UEFA B, che consente di allenare in Promozione, Eccellenza e settori giovanili professionistici. Per arrivare alle categorie professionistiche, occorre ottenere la licenza UEFA A e infine la UEFA Pro, necessaria per allenare in Serie A e competizioni internazionali. Ogni corso prevede esami scritti, orali e prove pratiche sul campo.

Il percorso è impegnativo e richiede dedizione, studio e passione per il calcio. Tuttavia, rappresenta anche un’occasione di crescita professionale, in un ambiente sempre più attento alla preparazione degli allenatori e alla loro capacità di formare atleti, sia dal punto di vista tecnico che umano.

Rivoluzione in casa Juventus

La Juventus si prepara a una possibile rivoluzione tecnica che coinvolge diversi nomi storici del club. Tra i cambiamenti ipotizzati ci sono il ritorno di Antonio Conte in panchina, l’ascesa di Giorgio Chiellini nei quadri dirigenziali e il tentativo di riportare a Torino Antonio Pintus, ex preparatore atletico. Tuttavia, tra le ipotesi più sorprendenti spicca quella di Leonardo Bonucci, che dopo il ritiro dal calcio giocato sta intraprendendo il percorso per diventare allenatore.

Il ritorno di Bonucci potrebbe concretizzarsi presto: si valuta per lui un ruolo nello staff tecnico della Prima Squadra o come allenatore delle giovanili. Nei giorni scorsi, Bonucci e Chiellini si sono incontrati a Roma per discutere proprio di questa possibilità insieme a Cristiano Giuntoli, segno che i contatti sono già in fase avanzata.

Bonucci ispirato da Conte e Mancini

Il legame tra Bonucci e Antonio Conte potrebbe favorire l’inserimento dell’ex difensore in un nuovo ruolo tecnico. Bonucci ha più volte espresso stima nei confronti dell’ex allenatore juventino, dichiarando di volersi ispirare a lui per passione, carattere e visione tattica. Anche Roberto Mancini è stato citato tra i suoi modelli, per uno stile più pacato ma altrettanto incisivo.

Non a caso, già un anno fa Conte aveva proposto a Bonucci un ruolo nel suo staff al Napoli, ma l’ex difensore rifiutò, dicendo di non sentirsi pronto dopo un periodo difficile tra Germania e Turchia. Oggi, però, lo scenario sembra radicalmente cambiato.