ULTIM’ORA – JANNIK SINNER: La classifica non si tocca | Prima volta nella storia del Tennis Mondiale

Svolta da non credere per il tennista altoatesino: la classifica non verrà toccata per la prima volta nella storia di questo sport.

Jannik Sinner come ben sappiamo sta attraversando un periodo di stop forzato a causa della squalifica per doping. Il tennista italiano ha accettato una sospensione di tre mesi dopo essere risultato positivo al clostebol durante il torneo di Indian Wells del 2024. La squalifica, iniziata il 9 febbraio 2025, terminerà il 4 maggio 2025, impedendogli di partecipare a importanti tornei.

La decisione di accettare la squalifica è stata presa in seguito ad un accordo tra lo stesso Sinner e la Wada, che ha riconosciuto l’esposizione involontaria alla sostanza vietata, attribuita a una negligenza del suo fisioterapista. Dunque, nonostante questo periodo di stop, al ragazzo di San Candido possiamo dire che sia andata discretamente bene, visto che le richieste iniziali superavano un anno.

Nel frattempo però proprio sul suo fronte sono arrivate delle clamorose novità delle ultime ore. Per la prima volta nella storia del tennis mondiale infatti la classifica del Ranking ATP non verrà toccata, e di conseguenza Sinner vi rimarrà in testa. Vediamo però più nello specifico che cosa sta succedendo.

Bloccata la classifica: Sinner esulta

Dopo l’annuncio dello stop di tre mesi ai suoi danni, il primo pensierio di Sinner e dei suoi supporters è stato quello di rischiare di perdere la prima posizione nel Ranking ATP. Uno stop di questo tipo infatti comporta la rinuncia a partecipare a diversi tornei, e la conseguente perdita di diversi punti rispetto agli avversari.

Tuttavia i diretti concorrenti, su tutti Akexander Zverev, numero 2 al mondo, e Carlos Alcaraz, numero 3, non ne hanno approfittato, e complice un cammino incostante hanno lasciato fino ad ora il ragazzo di San Candido in testa alla classifica. E molto difficilmente riusciranno a spodestarlo da qui al suo ritorno in campo.

Sorpasso impossibile

Per far sì che uno dei due, in particolare il tennista tedesco, riesca a superare il ragazzo di San Candido, da qui al ritorno in campo di Sinner, previsto per il torneo di Roma, sarà necessario fare praticamente un percorso netto.

Cosa quasi impossibile, visto che Zverev non ci ha abituato ancora a questa costanza di risultati. Così come Carlos Alcaraz. Il posto di Jannik è dunque praticamente al sicuro.