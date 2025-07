ULTIM’ORA INTER: “Può pagare per Lukaku” | L’acquisto fa impazzire i tifosi

Lukaku, nonostante tutto, ha lasciato una traccia importante all’Inter.

Romelu Lukaku ha vissuto un’esperienza intensa e altalenante all’Inter, diventando in breve tempo uno dei simboli della rinascita nerazzurra sotto la guida di Antonio Conte. Arrivato nell’estate del 2019 dal Manchester United, il belga ha saputo imporsi con forza nel campionato italiano, grazie alla sua potenza fisica, alla capacità di attaccare la profondità e a una sorprendente intesa con Lautaro Martínez. Nella stagione 2020-21, Lukaku è stato decisivo nella conquista dello scudetto, contribuendo con 24 gol e numerosi assist, oltre a una leadership carismatica.

Il suo addio improvviso nell’agosto 2021, direzione Chelsea, ha lasciato l’ambiente interista spiazzato. Un trasferimento milionario che sembrava il passo verso la consacrazione definitiva, ma che si è rivelato un errore. In Premier League, Lukaku ha faticato a trovare spazio e continuità, tanto da spingere lo stesso giocatore a chiedere il ritorno a Milano.

Nell’estate 2022, infatti, il belga è tornato all’Inter in prestito, accolto con entusiasmo dai tifosi, ma il secondo capitolo è stato meno brillante. Problemi fisici e un rendimento altalenante hanno impedito a Lukaku di ritrovare lo smalto dei giorni migliori. Pur lasciando qualche segno importante, non è riuscito a replicare l’impatto devastante della prima esperienza.

Il suo legame con l’Inter, tra amori, tradimenti e ritorni, resta uno dei più discussi degli ultimi anni. Una storia che ha lasciato il segno, sia per i trionfi vissuti che per le fratture emotive tra il giocatore e l’ambiente nerazzurro.

Un paragone che pesa

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter sarebbe pronta a investire una cifra simile a quella spesa per Romelu Lukaku nel 2019 per acquistare Ederson, centrocampista brasiliano dell’Atalanta. Il club nerazzurro considera il mediano ex Salernitana il sostituto ideale di Hakan Calhanoglu, nel caso in cui il turco dovesse realmente partire in direzione Galatasaray, come suggeriscono diverse indiscrezioni.

La cifra richiesta dall’Atalanta per lasciar partire Ederson si aggira intorno ai 60 milioni di euro, praticamente la stessa spesa effettuata dall’Inter sei anni fa per portare Lukaku a Milano. Un investimento di questa portata rappresenterebbe un’inversione di tendenza dopo anni di austerità e operazioni low cost dovute a ben note difficoltà finanziarie.

Un ritorno al grande investimento

L’estate del 2019 fu l’ultima in cui l’Inter mise mano al portafoglio con decisione, chiudendo l’acquisto del belga Lukaku dal Manchester United per circa 65 milioni di euro. Da allora, la politica del club si è orientata su prestiti, parametri zero e operazioni contenute. L’eventuale arrivo di Ederson, dunque, segnerebbe un ritorno a un investimento “pesante” per rinforzare una zona nevralgica del campo.

Ederson rappresenterebbe non solo un acquisto di alto profilo tecnico, ma anche un segnale forte da parte della dirigenza: se Calhanoglu dovesse partire, l’Inter non si limiterà a una toppa temporanea, ma punterà su un giocatore di valore e prospettiva per guidare il centrocampo del futuro.