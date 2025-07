ULTIMORA INTER: “Accordo col Fenerbahce” | Il giocatore sognava il ritorno in Turchia

Sono giorni di mercato caldissimi in casa Inter.

Le indiscrezioni sul possibile ritorno di Hakan Calhanoglu al Galatasaray hanno acceso i riflettori sul futuro del regista turco, ma i fatti raccontano un’altra storia. L’offerta giunta all’Inter dalla Turchia è risultata nettamente al di sotto delle attese: si parla di una cifra pari a un terzo della valutazione fissata a 30 milioni. Un’operazione poco credibile, considerando lo spessore tecnico del giocatore, tra i migliori interpreti del ruolo in Italia e in Europa. L’idea che l’Inter debba cederlo a tutti i costi, magari al ribasso, appare forzata e non coerente con il valore reale di Calha.

Anche se una sua voglia di “tornare a casa” potrebbe essere comprensibile, non è mai stata espressa ufficialmente. In realtà, la permanenza di Calhanoglu rappresenterebbe un punto di forza, non certo un limite. I problemi fisici che lo hanno tenuto fuori dal Mondiale per Club non mettono in discussione il suo apporto: Chivu lo accoglierebbe volentieri per costruire il centrocampo della nuova Inter.

E se ci sarà da chiarire qualcosa a livello di spogliatoio dopo le parole di Lautaro, tra professionisti si troverà la giusta sintonia.

Calhanoglu non è un veterano da fine carriera, ma un trentunenne che si avvia verso la sua quinta stagione in nerazzurro. Con 182 presenze, 38 gol e 32 assist, il suo contributo è tangibile. Riscoprire compattezza interna e fare quadrato ripartendo anche da lui sarebbe tutt’altro che un problema. Anzi, un’opportunità concreta.

Sfuma per l’Inter

L’ipotesi Marco Asensio in nerazzurro si allontana definitivamente. Nonostante l’Inter avesse sondato il terreno col PSG per portare a Milano un trequartista capace di muoversi tra le linee e offrire nuove soluzioni a Chivu, la trattativa non è mai decollata.

Il club ha preferito concentrarsi su altri profili, rinunciando a entrare nel vivo della negoziazione. Una scelta che ha aperto la strada a un nuovo scenario.

Mourinho lo chiama, Asensio risponde

Ad approfittarne è stato il Fenerbahçe di José Mourinho, che ha intensificato i contatti e trovato terreno fertile. Le voci provenienti dalla Turchia su un possibile accordo tra Asensio e il club gialloblù hanno trovato piena conferma: l’ex Real Madrid, reduce da sei mesi in prestito all’Aston Villa, è ormai pronto a volare a Istanbul.

Il giocatore ha dato il suo gradimento e si prepara a firmare, attirato dalla proposta economica importante. Il PSG, titolare del cartellino, ha già autorizzato l’uscita: mancano solo alcuni dettagli burocratici per chiudere l’affare.