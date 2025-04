ULTIM’ORA – IL MONDIALE PER CLUB IN CHIARO: non solo DAZN, ecco chi lo darà in TV

Grandi notizie per i tifosi e per tutti gli appassionati: il Mondiale per Club sarà visibile gratis in tv, e non solo su Dazn. Vediamo su quale rete andrà in onda.

Il Mondiale per Club che si disputerà in estate rappresenta una delle novità più attese del panorama calcistico internazionale. Per la prima volta, il torneo assumerà una dimensione molto più ampia rispetto al passato, coinvolgendo un numero maggiore di squadre provenienti da tutti i continenti. L’obiettivo è chiaro: creare una competizione globale capace di unire il meglio del calcio mondiale in un unico grande evento.

Come detto dunque le squadre che vi prenderanno parte sono di altissimo livello: dal Real Madrid al Bayern Monaco, passando per le principali compagini degli altri continenti. Anche l’Italia avrà due rappresentanti. Si tratta di Inter e Juventus. Entrambe faranno di tutto per provare a vincere il trofeo, mettendo il proprio nome come primo nell’albo d’oro di questa nuova competizione.

Detto ciò è chiaro che i tifosi e tutti gli appassionati non vedono l’ora di seguire da molto vicino l’andamento del torneo. Per coloro che vivono il calcio in maniera viscerale infatti la chance di poter assistere ad un appuntamento del genere al termine del campionato è davvero importante.

Mondiale per Club su Dazn, ma non solo

Per far sì che l’evento sia seguito da quante più persone possibili, la FIFA, tramite il suo presidente Gianni Infantino, ha deciso di trasmettere gratuitamente il torneo.

A fare da emittente frontale per l’occasione è stata DAZN, che appunto trasmetterà le partite senza che gli utenti debbano pagare nemmeno un euro. Tuttavia per quanto riguarda l’Italia è arrivata un’altra notizia meravigliosa. Anche una rete televisiva del bel paese farà vedere gratis le partite.

Ecco dove si potranno vedere le partite

Mediaset, su Italia Uno e Canale 5, trasmetterà ben 5 partite della fase a gironi. Tre di queste sono della Juventus, mentre altre due dell’Inter.

Nello specifico le sfide dei bianconeri visibili sulla rete della famiglia Berlusconi sono quelle con Al Ain, Wydad e Manchester City. Invece i match dei meneghini trasmessi sono quelli con Urawa e River Plate. Una bella notizia dunque per i tifosi delle due squadre e per tutti coloro che vorranno seguire la competizione.