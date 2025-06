ULTIMORA FRANK KESSIE: “Lo riprenderei volentieri” | Il nuovo allenatore lo riporta a casa

Un centrocampista così forte può fare comodo a diverse squadre.

Dopo aver conquistato lo scudetto con il Milan nella stagione 2021-2022, Franck Kessié ha lasciato i rossoneri a parametro zero per approdare al Barcellona nell’estate 2022. Nonostante le aspettative, il centrocampista ivoriano ha faticato a imporsi come titolare fisso nella squadra di Xavi Hernández. Tuttavia, ha avuto momenti significativi, come il gol decisivo nel Clásico contro il Real Madrid, che ha contribuito alla vittoria della Liga 2022-2023 da parte dei blaugrana.

Nell’agosto 2023, Kessié ha deciso di trasferirsi all’Al-Ahli in Arabia Saudita, firmando un contratto triennale fino al 2026. Il trasferimento è stato valutato 12,5 milioni di euro e ha garantito al giocatore un ingaggio annuale di circa 20 milioni di euro. Con l’Al-Ahli, Kessié ha disputato 53 partite, segnando 12 gol e fornendo 7 assist, diventando un punto di riferimento nel centrocampo della squadra saudita.

Parallelamente alla sua carriera nei club, Kessié ha continuato a essere una presenza costante nella nazionale ivoriana. Nel 2024, ha contribuito alla vittoria della Coppa d’Africa, segnando il gol del pareggio nella finale contro la Nigeria, prima del gol decisivo di Sébastien Haller. Questo successo ha consolidato il suo status di leader e figura chiave per la Costa d’Avorio.

Nonostante l’esperienza in Arabia Saudita, si vocifera di un possibile ritorno di Kessié in Europa, con alcune squadre di Serie A interessate a riportarlo nel campionato italiano. A 28 anni, il centrocampista ivoriano potrebbe considerare un ritorno per riaffermarsi ai massimi livelli del calcio europeo.

Kessié, dal Gewiss Stadium al deserto arabo

Kessié ha percorso un viaggio calcistico affascinante e ricco di sfide: da Bergamo, dove è esploso con la maglia dell’Atalanta sotto la guida di Gian Piero Gasperini, fino ai riflettori del Camp Nou e alle cifre esorbitanti del calcio saudita. Soprannominato “Il Presidente” per il suo carisma in campo, Kessié ha lasciato un segno indelebile ovunque abbia giocato. Ora, secondo Il Romanista, il suo nome torna di moda in ottica Serie A: la Roma starebbe valutando l’idea di riportarlo in Italia, su suggerimento proprio di Gasperini, oggi tecnico dei giallorossi.

Nel 2017, quando Kessié si trasferì al Milan, fu lo stesso Gasperini a dichiarare pubblicamente: «Se al Milan non va bene, lo riprendo volentieri all’Atalanta». Una frase che testimonia il legame tra i due, ma anche la stima profonda dell’allenatore verso il centrocampista ivoriano. Dopo l’esperienza a Barcellona e il recente passaggio all’Al-Ahli, dove ha brillato per rendimento e leadership, il ritorno in Italia non è più un’ipotesi remota.

Roma sogna un nuovo leader a centrocampo

La Roma, alle prese con la ricerca di muscoli e qualità in mezzo al campo, vede in Kessié il profilo ideale. Esperienza internazionale, fisicità, inserimenti e capacità di gestire le fasi del gioco: tutte doti che potrebbero trasformarlo in un tassello chiave per la nuova era giallorossa. L’eventuale arrivo del centrocampista rappresenterebbe un colpo importante anche sul piano simbolico, rilanciando le ambizioni del club.

Resta da capire la fattibilità dell’operazione, considerando l’ingaggio elevato e il contratto in corso in Arabia Saudita. Tuttavia, con la spinta di Gasperini e l’interesse concreto della Roma, la suggestione “Kessié a Trigoria” potrebbe trasformarsi in una trattativa reale. Fonte: Il Romanista.