ULTIM’ORA DAZN – “Non trasmetteremo più le partite di campionato”: portati d’urgenza in Tribunale

Clamoroso colpo di scena che vede come protagonista Dazn: “Non trasmetteremo più le partite di campionato”.

Se non si tratta di un vero e proprio colpo di scena allora poco ci manca. Fatto sta, però, che nelle ultime ore non si sta parlando d’altro se non della nuova vicenda che vede come protagonista una delle piattaforme streaming sportive più conosciute al mondo come ‘Dazn’.

Nel corso di una riunione, avvenuta con i vertici alti del campionato, non si è arrivati a nessun accordo. Segno del fatto che le tensioni, oltre ad aumentare, non hanno portato affatto a nulla di buono.

Uno scontro che, a dire il vero, è iniziato già da qualche mese. Soprattutto quando l’emittente televisiva ha deciso di portare in tribunale il massimo campionato. Obiettivo? Chiedere un risarcimento importante di danni.

Una vicenda che sta facendo discutere tutto il Paese. Ogni tipo di possibile accordo è stato rifiutato. Difficile, se non impossibile, a questo punto pensare che ci sarà la pace. Le partite di campionato, a quanto pare, non verranno più trasmesse.

Clamoroso Dazn, niente più partite: non le trasmetteranno più

Un vero e proprio caos quello che è scoppiato, nell’ultimo periodo, in Francia. Un terremoto che ha colpito il massimo campionato transalpino, vale a dire la Ligue 1. L’incontro con Dazn, per quanto riguarda i diritti televisivi, si è concluso con la classica “fumata nera”. Dal mese di febbraio, a dire il vero, che questa storia sta andando avanti. L’emittente chiede un risarcimento dal valore di 573 milioni di euro di danni per “violazione del contratto” e “inganno sul reale valore del prodotto calcio“.

Secondo quanto annunciato dal quotidiano “L’Equipe” pare che un mediatore incaricato per gestire la disputa aveva presentato a Dazn una proposta finanziaria per facilitare la rescissione anticipata dell’accordo. Lo stesso che prevedeva il pagamento di 140 milioni di euro per le ultime due scadenze della stagione in corso ed una indennità tra 110 e 125 milioni di euro per quella successiva. Niente da fare visto che l’emittente ha rifiutato ogni tipo di accordo. Difficile, a questo punto, che si possa trovare un nuovo accordo.

Terremoto Dazn, botta e risposta con il massimo campionato: addio alle partite

Dazn ha voluto esprimere il proprio parere attraverso un comunicato pubblicato in rete: “Dopo 4 mesi di discussioni la mediazione non è purtroppo riuscita a colmare in modo sufficiente la distanza tra le parti. Non è stato quindi possibile raggiungere un accordo per una risoluzione amichevole della situazione“.

Di conseguenza non si è fatta attendere la risposta della Ligue 1: “DAZN alla fine ha scelto di respingere l’offerta fatta dal mediatore e accettata dalla LFP per chiudere il loro contratto al termine di questa stagione. Ora ci aspettiamo che DAZN adempia pienamente a tutti i suoi obblighi“. Appuntamento, quindi, al 30 aprile quando Dazn dovrà versare la penultima tranche di pagamenti.