ULTIM’ORA – Da oggi sei fuori rosa, lo ha deciso il Ministro Salvini: HA DISTRUTTO LA SUA CARRIERA DA CALCIATORE

Il ministro e vicepremier, Matteo Salvini, decreta la fine della sua carriera calcistica: da questo momento è fuori rosa

Può un ministro (in questo caso delle Infrastrutture e dei Trasporti) nonché vicepremier del governo italiano “condizionare” la carriera calcistica di un calciatore? A quanto pare sì, soprattutto se ti chiami Matteo Salvini.

Proprio il politico, nelle ultime ore, ha condiviso un filmato che nel giro di pochissimo tempo è diventato virale in rete. Lo stesso che riguarda un calciatore che si fa riprendere, dinanzi alla Questura, mentre esprime non proprio dei complimenti verso di lui.

Nel mirino dell’atleta anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In merito a quanto avvenuto anche il club, che detiene il cartellino del calciatore, ha voluto esprimere il proprio parere sul caos mediatico creato.

La società, infatti, ha deciso di dissociarsi completamente dal comportamento avuto dal calciatore. Anzi, ex calciatore visto che, dopo quanto è successo, il suo contratto è stato rescisso.

Il club lo licenzia, merito di Salvini: cosa è successo

Ci spostiamo nelle Marche, precisamente nel campionato di Promozione (girone B). Nelle ultime ore è diventato famoso, sul web, Domingue Ibji Ngwang che, fino a qualche ora fa, militava nel Cluentina. Cosa è successo? Il calciatore si è fatto riprendere davanti alla Questura di Macerata mentre non le mandava a dire sia alla Meloni che a Salvini. Proprio quest’ultimo, dal suo account ufficiale di Instagram, ha pubblicato il video denunciando l’atleta.

Un episodio che, ovviamente, ha mandato su tutte le furie il suo ex club che ha deciso di rescindere il contratto con il suo attaccante. Il tutto è stato emanato con una nota pubblicata sui canali social. Il camerunense, anni 27, è diventato virale in rete. Frasi provocatorie ed offensive nei confronti dei due massimi politici italiani. “Ci mancava questo idiota” ha commentato il numero uno della Lega.

Parole offensive verso premier e vicepremier, il club lo licenzia

Ngwang, nel filmato, appare con cappuccio alzato, cappellino ed occhiali scuri. Di notte. Dietro di lui due voltanti della polizia. “Salvini, la vedi questa macchina? La vendo a 50 centesimi“. Poi le allusioni sessiste rivolte alla premier Meloni ed alla sua famiglia: “Ho saputo che hai una bella figlia. Io sono negro, bello figo…“. Poi una serie di affermazioni volgari: “Mangiamo e dormiamo gratis. Non paghiamo l’affitto e sc***mo le ragazze italiane“.

Come riportato in precedenza la Cluentina Calcio, con una nota, ha annunciato di aver risolto il contratto con l’attaccante: “Da oltre 50 anni il club si distingue nel panorama calcistico del territorio per le caratteristiche di inclusione, solidarietà e amicizia che caratterizzano sia la prima squadra che la scuola calcio, virtù che ci sono state sempre riconosciute da ogni avversario, da ogni altra società e in ogni campo di gioco“.