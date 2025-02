ULTIM’ORA – “Ci ritiriamo dal campionato”: documenti già inviati alla FIGC | La più grande vergogna del calcio italiano

Documenti già presentati alla FIGC, nessun passo indietro da parte della squadra: si ritirano dal campionato

Le basi per poter proseguire non ci sono. A comunicarlo ci ha pensato direttamente lo stesso club che, attraverso una nota, ha rivelato agli organi di stampa ed al mondo del calcio che la squadra si ritirerà dal campionato.

Non ci sono presupposti. Una raffica di dimissioni quelle che arrivano direttamente dalla società che non ha alcuna intenzione di concludere la stagione sportiva. Un duro colpo per i tifosi ed anche per gli avversari che non si aspettavano affatto una mossa del genere.

Lo staff tecnico è stato liberato: parola dell’amministratore delegato del club. L’annuncio è stato dato poche ore dopo la fine del match di campionato che ha visto la squadra perdere, in casa, contro la storica rivale.

Un momento dato sicuramente dalla rabbia ma anche dalla forte commozione da parte dei presenti. Adesso il futuro del club è tutto da scrivere. I tifosi, nel frattempo, aspettano delle risposte.

Ritirano la squadra dal campionato, ora è ufficiale: tifosi sconvolti

Ennesimo colpo di scena quello che arriva dalla Serie D. La squadra siciliana dell’Akragas, al termine del match perso contro il Città di Sant’Agata, ha annunciato che è pronta a ritirarsi dal campionato. Ad annunciarlo l’amministratore delegato Graziano Striano che ha liberato tutto lo staff tecnico: direttore sportivo Giuseppe Cammarata, Francesco Nobile, Gaetano Di Caro, Maurizio Caprato, Davide Sardo ed i collaboratori tutti di Flavio Bellomo.

Se la proprietà avrà voglia di continuare, o meno, questo percorso sono liberi di farlo. “Non ci sentiamo più partecipi di questo progetto” ha rivelato l’ad. Un messaggio rivolto alla città di Agrigento ed alla tifoseria biancazzurra che non si aspettava affatto una mossa del genere. Non si sono fatti attendere, inoltre, i riferimenti alle vessazioni calcistiche ed anche alle terne arbitrali molto spesso criticate in questa stagione.

La squadra verrà ritirata dal campionato, la nota ufficiale del club

La palla, ora, passa alla proprietà che dovrà decidere sul futuro del club. Queste sono alcune delle dichiarazioni di Strano: “Non è giusto passare quello che abbiamo passato negli ultimi sei mesi piangendo. Abbiamo famiglie, non possiamo rischiare di inguaiarci per partite di calcio. Abbiamo sbagliato la stagione calcistica, non possiamo compromettere la nostra salute. Chiediamo scusa a tutta la cittadinanza“.

Parole commoventi anche quelle rilasciate dall’anima del club come Francesco Nobile: “Nel 2018 questa squadra l’ho fatta io. Oggi è come perdere un figlio. Più avanti si va e più rischiamo cose serie, chiediamo scusa a tutti i tifosi. Non è una resa la nostra. C’eravamo quando si vinceva e quando si perdeva. Non ce la sentiamo più di andare avanti“.