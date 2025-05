ULTIM’ORA CALCIOMERCATO – Tah a parametro zero in SERIE A, colpo flash: “Questo il mio futuro”

Il centralone di nazionalità tedesca dal 30 giugno sarà libero a zero e fa gola a mezzo mondo. Anche le big di A ci stanno pensando.

Jonathan Tah è un difensore centrale tedesco cresciuto nelle giovanili dell’Altona 93 e dell’Amburgo. Ha esordito tra i professionisti con l’Amburgo nel 2013. Dopo un prestito al Fortuna Düsseldorf, nel 2015 è passato al Bayer Leverkusen, diventandone un pilastro difensivo. Con il Leverkusen ha superato le 350 presenze, contribuendo alla conquista della Bundesliga e della coppa nazionale.

Nella stessa stagione, la 23/24, ha disputato 48 partite e segnato 6 gol, dimostrando anche capacità realizzative. A livello internazionale, Tah ha rappresentato la Germania in tutte le categorie giovanili, indossando spesso la fascia di capitano. Ha debuttato con la nazionale maggiore nel 2016 e ha collezionato finora oltre 30 presenze.

Ha giocato da protagonista gli ultimi campionati Europei. Dal punto di vista tecnico, Tah è un difensore moderno, alto 1,95 m, noto per la sua forza fisica e abilità nei duelli aerei. È efficace nell’anticipo e possiede una buona velocità, qualità che gli permettono di affrontare attaccanti rapidi nonostante la stazza.

Sotto la guida di Xabi Alonso al Bayer, ha affinato le sue capacità tattiche, diventando un leader difensivo affidabile. Le sue prestazioni gli hanno valso riconoscimenti individuali, come la medaglia d’oro Fritz Walter e l’inclusione nella squadra della stagione della UEFA Europa League in tre occasioni.

La Serie A ama i parametri zero

Numerosi calciatori giunti in Serie A a parametro zero hanno lasciato un segno indelebile. Esteban Cambiasso, ad esempio, arrivò all’Inter nel 2004 dal Real Madrid e divenne un pilastro del centrocampo nerazzurro, contribuendo alla conquista di cinque Scudetti e della Champions League nel 2010.

Allo stesso modo, Cafu, trasferitosi al Milan dopo l’esperienza alla Roma, fu determinante nel successo dei rossoneri. Un altro esempio è Miroslav Klose, che nel 2011 si unì alla Lazio dal Bayern Monaco. Nonostante l’età avanzata, segnò 63 gol in poche stagioni. Giusto citare più recentemente alcuni colpi dell’Inter, come Calhanoglu e Thuram che tutt’oggi stanno facendo la differenza.

Il futuro di Tah

Il difensore Tah lascerà il Bayer Leverkusen a parametro zero a partire da luglio. Il giocatore, intervistato da Bild, ha accennato a una sua imminente scelta: “A breve comunicherò la mia decisione. Non voglio stabilire una data precisa, ma di certo non aspetterò due mesi”. Ha poi aggiunto una riflessione sulle sfide di un trasferimento all’estero: “Trasferirsi in un paese con una lingua diversa rappresenta un impegno notevole. Per questo, l’idea di un’esperienza all’estero mi affascina molto”.

L’Inter ha manifestato un forte interesse per Tah, ma la concorrenza è nutrita. Infatti, il talentuoso difensore è seguito con attenzione anche da diverse squadre inglesi, club della MLS statunitense e ovviamente le squadre del campionato saudita pronte a offrirgli un contratto multimilionario.