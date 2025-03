ULTIM’ORA – CALCIO ITALIANO NEL CAOS: “Immediata esclusione dal campionato” | Calciatori bloccati a poche ore dalla partita

Ennesimo scandalo nel nostro calcio: arriva una clamorosa esclusione dal campionato per il club, con i calciatori bloccati all’ultimo.

Il calcio italiano è stato spesso teatro di scandali che hanno scosso il mondo dello sport, minando la credibilità del sistema e coinvolgendo giocatori, dirigenti e arbitri. Il più famoso è senza dubbio Calciopoli, che ha rivelato un sistema di favoritismi arbitrali, portando alla retrocessione della Juventus in Serie B e a pesanti penalizzazioni per altri club di Serie A.

Negli anni, però, non sono mancati altri casi eclatanti. Quello delle scommesse (2011-2012) ha visto numerosi calciatori coinvolti in combine legate al calcioscommesse, con squalifiche e arresti. Anche in passato, negli anni ’80, il calcio italiano fu travolto dal Totonero, che portò alla squalifica di stelle dell’epoca e a severe punizioni per diversi club.

Non solo il campo, ma anche la gestione societaria è stata spesso al centro di polemiche: fallimenti clamorosi, bilanci falsificati e operazioni finanziarie poco trasparenti hanno segnato la storia di alcune squadre blasonate. E proprio nel corso degli ultimi giorni un altro caos assoluto si è abbattuto sul nostro mondo del pallone, tanto da sancire l’esclusione del club dal campionato. I calciatori sono stati bloccati a poche ore dal loro ingresso in campo.

Sta succedendo di tutto

È dall’inizio della stagione attuale che siamo a conoscenza della delicata situazione che stanno vivendo il Taranto e la Turris in Serie C. Entrambe le squadre, presenti nel Girone C di categoria, a causa di grossi problemi finanziari hanno subito multe e penalizzazioni in classifica.

In questo fine settimana, per la precisione sabato 8 marzo, le due squadre si sarebbero dovute trovare l’una contro l’altra. Tuttavia vista la situazione che coinvolge entrambe, la partita è stata rinviata, ed è molto probabile che non si disputi mai, in quanto potrebbe presto arrivare la loro esclusione dal campionato.

Arriva l’esclusione dal campionato

Come riportato da calciomercato.it, ”Se il TFN, dovesse, dunque, accertare la seconda inadempienza consecutiva, per entrambi i club è pronta a scattare l’immediata esclusione dal campionato”.

A quel punto se si procedesse in questa direzione, le partite disputate da entrambe le compagini verrebbero immediatamente annullate, e con esse verrebbero tolti dalla classifica anche i punti conquistati dagli altri club contro le stesse.