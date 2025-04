ULTIM’ORA – “4 punti di penalizzazione in classifica”: la prossima stagione è già compromessa | Stangata della FIGC

Arriva la stangata per il club, in arrivo 4 punti di penalizzazione in classifica: la prossima stagione è già compromessa

La stagione sportiva deve ancora giungere al termine. Nulla è ancora scritto e tutto può ancora succedere. D’altronde i colpi di scena potrebbero essere sempre dietro l’angolo.

C’è chi lotta per conquistare il titolo, chi lotta per non retrocedere e chi, invece, sta affrontando un altro tipo di partita. Quelle in tribunale. Le ultime notizie che arrivano, dal punto di vista federale, non sono affatto delle migliori.

In particolar modo per un club che, nelle ultime ore, ha ricevuto una pessima notizia. Ovvero quella della penalizzazione, in classifica, di ben 4 punti. Punti che dovranno essere scontati in vista della prossima stagione.

Un altro triste episodio, quindi, quello che arriva dal calcio italiano che sta per fare i conti con l’ennesima penalizzazione. D’altronde non si tratterebbe affatto della prima volta in questa stagione dove alcune squadre, oltre ad essere state punite, sono state addirittura escluse.

Penalizzazione in classifica, 4 punti in meno: che stangata per il club

Un nuovo terremoto quello che arriva e che rischia di, ancora una volta, rovinare il campionato di Serie C. Un anno complicato quello della terza divisione italiana. Dopo le esclusioni ufficiali da parte prima del Taranto e poi della Turris, la penalizzazione del Messina, questa volta le pessime notizie arrivano dal Foggia. La squadra rossonera non ha rispettato i termini (scaduti il 16 aprile) per quanto riguarda i versamenti di emolumenti, contributi Inps ed imposte Irpef.

L’ex numero uno del club pugliese, Nicola Canonino, non ha rispettato i termini della scadenza. Anche se, a dire il vero, era stato molto chiaro nel corso di una conferenza stampa che si era tenuta verso la fine del mese di marzo. Segno del fatto che per il Foggia il destino è già segnato: 4 punti di penalizzazione in classifica. Ma solo a partire dalla prossima stagione. Anche se non è detto che il tutto possa avvenire visto che il rischio che possa anche non iscriversi c’è ed è molto alto.

Scadenze non rispettate, il club viene punito con 4 punti di penalizzazione

Nel caso in cui il Foggia dovesse decidere di presentare ricorso allora i punti potrebbero diminuire: da 4 a 2. Anche se questo passerebbe in secondo piano visto che la situazione economica e societaria dei rossoneri è tutt’altro che tranquilla. Ulteriori novità sono previste per le prossime settimane. Possibile che un imprenditore locale possa farsi avanti ed acquistare il club.

Per il momento, però, la concentrazione massima deve verificarsi anche in campo. La squadra deve salvarsi visto che la situazione in classifica non è delle migliori: attualmente il Foggia è 16mo in classifica. Servirà mantenere la posizione per evitare gli spareggi salvezza.