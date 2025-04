ULTIM’ORA – “10 mesi di squalifica”: la FIGC lo ha beccato | Rescissione immediata del contratto

Scoppia lo scandalo nel calcio italiano: la Figc ha beccato il calciatore che ha commesso un grave illecito. Arriva anche la rescissione immediata del contratto.

Nel mondo del calcio, gli illeciti commessi dai giocatori possono portare a severe sanzioni, incluse lunghe squalifiche. Tra le infrazioni più gravi figurano il doping, le combine e la violenza in campo. Questi illeciti non solo danneggiano la carriera dei giocatori coinvolti, ma minano anche l’integrità e la credibilità dello sport, rendendo necessarie misure disciplinari severe per preservare la correttezza del gioco.

Troppo spesso purtroppo nel calcio italiano abbiamo assistito a situazioni di questo tipo. Solo lo scorso anno ad esempio Nicolò Fagioli e Sandro Tonali sono stati fermati per diversi mesi per la questione scommesse. Guardando ancora più indietro invece i vari Pogba, Papu Gomez e tanti altri hanno ricevuto una squalifica per questioni relative al doping.

Sebbene nella stagione in corso, almeno per quanto riguarda i calciatori, sembrava che stessimo vivendo una situazione tranquilla, qualcosa nelle scorse ore è improvvisamente cambiata. Un giocatore è stato beccato in pieno dalla Figc a commettere un grave illecito, tanto che la stessa gli ha inflitto una squalifica di ben 10 mesi. Il suo club, di conseguenza, ha optato per la rescissione immediata del contratto.

Nuovo scandalo nel calcio italiano

Nei giorni scorsi la Figc ha squalificato Mamadou Tounkara. Come riportato da TMW, il giocatore ex Lazio, in forza fino a qualche giorno fa al Guidonia Montecalio, ‘‘è stato squalificato per 10 mesi”.

Una sanzione pesantissima per lui, ma di cui ancora non si conoscono con certezza le motivazioni. Sempre secondo TMW infatti sembrerebbe che sotto ci sia un caso di scommesse, anche se è stato lo stesso calciatore a negare questa possibilità sui social con un lungo post.

Il club rescinde il contratto con effetto immediato

In attesa di conoscere le reali motivazioni che hanno portato a questa squalifica, il club ha deciso di rescindere il contratto con Tounkara. Di seguito il comunicato ufficiale.

“Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica che in data odierna è stata sottoscritta la risoluzione consensuale del contratto con Mamadou Tounkara, in seguito alla squalifica di dieci mesi comminata al giocatore dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, per motivi dissociati dal nostro club, per il vero completamente estraneo ai fatti contestati all’atleta”.