UFFICIALE: “RESCISSIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO” | Fabregas non lo fa giocare mai: lascia il Como a mercato chiuso

Como, adesso è arrivata anche l’ufficialità: rescissione del contratto per il calciatore, Fabregas non lo vede

L’obiettivo del Como, al suo ritorno in Serie A dopo oltre 20 anni, è molto chiaro: conquistare una tranquilla salvezza. Le basi per ottenerla ce ne sono eccome. Basti vedere il mercato importante attuato sia in estate che in inverno.

Dopo che la matematica darà ragione ai lanari sarà il tempo di ambire ad un qualcosa di più importante che una salvezza. I tifosi chiedono, a gran voce, l’Europa. Un sogno anche per gli attuali proprietari che vogliono puntare sempre più in alto. Passo dopo passo.

Stagione dopo stagione. Stesso pensiero vale anche per Cesc Fabregas. Da calciatore uno dei migliori nel suo ruolo. Le sue idee di gioco le ha trasferite anche nel ruolo di allenatore dove sta ottenendo comunque ottimi risultati.

Uno in totale la promozione in Serie A della squadra lombarda. Proprio in merito al Como, però, arriva una notizia ufficiale: firmata la rescissione del contratto non di uno ma di ben due calciatori. Il tecnico spagnolo, infatti, non li vedeva e considerava affatto.

Como, ufficiale la rescissione del contratto: Fabregas non li vedeva nemmeno col binocolo

La notizia era nell’aria già da qualche giorno, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: Daniele Baselli e Moutir Chajia sono due calciatori svincolati. Non rappresentato più, quindi, il Como. Il centrocampista ex Torino è sceso in campo solamente in 3 occasioni (due in campionato ed una in Coppa Italia). Il trequartista, in rosa dal 2021, non ha mai contribuito alla causa visto che non era inserito nella lista.

Il Como li ha salutati e ringraziati per tutto quello che hanno dato alla causa. Calciatori che, appunto, hanno dato il loro ruolo fondamentale per il ritorno nella massima serie. Tanto da contribuire alla vittoria del campionato cadetto nella passata stagione. In due hanno totalizzato ben 97 presenze totali. “Il Club li ringrazia sinceramente per la loro dedizione e il loro contributo in maglia BiancoBlu e augura loro il meglio per il futuro“.

Como, dopo le rescissioni si punta alla prossima sfida

Per cantare “vittoria” è decisamente troppo presto. Per tanti motivi. In primis perché la posizione in classifica li vede poco lontani dalla zona retrocessione, ma di pochi punti: 16mo posto con 22 punti conquistati.

Dopo la cocente sconfitta rimediata in casa contro la Juventus, i lanari sono impegnati adesso nella trasferta insidiosa in quel di Firenze contro i gigliati di Palladino.