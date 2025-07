UFFICIALE: Gattuso e Del Piero di nuovo insieme in AZZURRO | Tifosi commossi

I due Campioni del Mondo 2006 potrebbero tornare inaspettatamente a incrociarsi ancora a distanza di anni.

Alessandro Del Piero, leggenda della Juventus, ha vestito la maglia della Nazionale italiana per 91 presenze, mettendo a segno 27 reti. Il suo momento più alto con gli Azzurri è stato senza dubbio la vittoria del Campionato del Mondo nel 2006, dove fu protagonista con gol e prestazioni decisive.

Gennaro Gattuso, invece, ha collezionato 73 presenze con la maglia azzurra, segnando un solo gol. Anche lui è stato un pilastro della Nazionale che trionfò ai Mondiali del 2006, noto per la sua grinta, la sua determinazione e il suo infaticabile lavoro.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Alessandro Del Piero si è dedicato a diverse attività. Ha intrapreso la carriera di opinionista sportivo per emittenti televisive e si è dedicato a iniziative imprenditoriali, inclusa la gestione di un ristorante e di una Juventus Academy a Los Angeles.

Gennaro Gattuso ha intrapreso una carriera da allenatore subito dopo il ritiro dal calcio giocato. Ha guidato diverse squadre in Italia e all’estero, tra cui Sion, Palermo, Pisa, Milan, Napoli, Valencia, Marsiglia e Hajduk Spalato, prima di assumere il ruolo di CT della nostra Nazionale.

La scelta di Gattuso in Nazionale

Gennaro Gattuso è stato fortemente voluto come nuovo Commissario Tecnico della Nazionale italiana, con un ruolo cruciale giocato da Gianluigi Buffon. L’attuale capo delegazione degli Azzurri, ed ex compagno di squadra di Gattuso nel trionfo mondiale del 2006, ha espresso pubblicamente il suo appoggio. Buffon ha dichiarato che la scelta di “Ringhio” è stata “la migliore possibile”.

Questa preferenza sottolinea la volontà di ripartire da figure iconiche e carismatiche del calcio. La grinta e la determinazione che hanno contraddistinto Gattuso in campo sono viste come qualità fondamentali per dare una scossa alla Nazionale, soprattutto in un momento in cui l’Italia cerca di ritrovare la strada per qualificarsi ai prossimi Mondiali.

Del Piero e Gattuso nella stessa squadra

Tobias Del Piero, figlio dell’icona juventina Alessandro, ha firmato con la Sanremese, squadra che milita in Serie D. Nato a Torino nel 2007, è un trequartista versatile che vanta esperienze giovanili significative, avendo giocato in Spagna con Getafe e Alcorcón, e in Italia con l’Empoli.

Il suo arrivo completa un trio di “figli d’arte” nella rosa della Sanremese. In squadra c’è anche Francesco Gattuso, portiere e nipote del CT della Nazionale Gennaro, e Oan Djorkaeff, nipote del campione del mondo 1998 Youri Djorkaeff. La Sanremese si presenta così come una squadra “formato mondiale”.