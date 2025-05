UFFICIALE – FORMULA 1: “Ho deciso di dimettermi” | La stagione è tutta da buttare

Una decisione, arrivata in queste ore, potrebbe stravolgere tutti gli equilibri della Formula 1.

I team principal in Formula 1 sono figure centrali che guidano le scuderie sia in pista che fuori, assumendo un ruolo fondamentale nel determinare il successo o il fallimento di una squadra. Sono responsabili della gestione operativa quotidiana, della supervisione delle strategie di gara, delle decisioni tecniche e della comunicazione con i media e gli sponsor.

Oltre alla gestione tecnica e strategica, i team principal svolgono un ruolo cruciale nella motivazione del personale e nella creazione di un ambiente di lavoro coeso. Devono anche navigare le complesse dinamiche politiche della Formula 1, interagendo con la FIA e gli altri team per influenzare regolamenti e decisioni che possono avere impatti significativi sulle prestazioni in pista. La loro capacità di prendere decisioni rapide e informate è essenziale in uno sport dove ogni frazione di secondo conta.

Negli ultimi anni, il ruolo del team principal si è evoluto per includere competenze manageriali e tecniche sempre più sofisticate. Molti provengono da background ingegneristici, portando una comprensione approfondita delle tecnologie avanzate utilizzate nelle monoposto moderne. Questo mix di competenze tecniche e manageriali è diventato indispensabile per affrontare le sfide di un ambiente altamente competitivo e in continua evoluzione come quello della Formula 1.

I team principal sono i pilastri su cui si costruisce il successo di una scuderia di Formula 1. La loro capacità di leadership, unita a competenze tecniche e strategiche, li rende figure insostituibili nel panorama del motorsport. La loro influenza si estende ben oltre il muretto dei box, plasmando la cultura e la direzione futura delle loro rispettive squadre.

Addio lampo: Oakes lascia Alpine

L’esperienza di Oliver Oakes alla guida di Alpine si è conclusa bruscamente dopo meno di un anno. Il team ha annunciato le sue dimissioni con effetto immediato, mettendo fine a un’avventura iniziata nel luglio precedente. Oakes era stato scelto per sostituire Bruno Famin, in un contesto segnato dal ritorno di Flavio Briatore come consigliere esecutivo. Dopo solo sei gare della stagione 2025, sarà proprio Briatore ad assumere il comando anche operativo del team.

Il comunicato ufficiale della scuderia ringrazia Oakes per il contributo dato, soprattutto nel finale del 2024, quando Alpine era riuscita a risalire la classifica dopo un inizio difficile. Tuttavia, i progressi non sono stati confermati nel 2025, e la direzione ha scelto un cambio di rotta deciso, riaffidando a Briatore le redini della squadra che aveva già guidato con successo nei decenni passati.

Scenari futuri: cambi in pista e nuove strategie

Intanto, anche sul fronte piloti, le cose sono cambiate. Come comunicato nel corso delle prossime gare ci sarà un cambio della guardia. Franco Colapinto prenderà il posto di Jack Doohan, a partire già dal circuito di Imola e al fianco di Pierre Gasly.

Una mossa che conferma la volontà di Alpine di ristrutturare il progetto su tutti i fronti. Ma soprattutto che, come sottolineato dallo stesso Briatore, conferma la volontà di valutare con attenzione tutti i piloti presenti in squadra in vista del 2026.