UFFICIALE – È FINITA ANCHE IN TRIBUNALE: Max Allegri condannato dal giudice | Rapporto distrutto per sempre

L’allenatore sta vivendo una fase difficile della sua vita.

Con la stagione ormai al suo culmine e le squadre impegnate nella volata finale, c’è chi osserva da spettatore attento, pronto però a rientrare da protagonista. Massimiliano Allegri, dopo un anno di pausa lontano dal campo, si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera.

Lontano dai riflettori ma mai davvero fuori dal gioco, il tecnico toscano continua ad alimentare voci e speranze tra i club che cercano solidità, carisma e visione tattica.

Il suo profilo rappresenta una garanzia: gestione di spogliatoi complessi, esperienza internazionale e un pragmatismo che sa trasformarsi in risultati. Milan e Inter, due ex avversarie che potrebbero diventare nuove sfide, sarebbero ipotesi stimolanti, ma non le uniche. Anche Napoli potrebbe inserirsi, soprattutto se il rapporto con Conte dovesse interrompersi al termine della stagione.

Il nome di Allegri, insomma, non smette di circolare. I tifosi iniziano a invocarlo, sperando in un nuovo ciclo vincente. Il valzer delle panchine è appena iniziato e Allegri è pronto a rientrare in scena: osserva, riflette, e attende il momento giusto per tornare protagonista.

Fine di una lunga battaglia legale

Oltre alle incertezze legate al suo futuro in panchina, Allegri sta vivendo un periodo complesso anche sul piano personale. Tra attese professionali e questioni familiari irrisolte, l’allenatore si trova in una fase di transizione che richiede equilibrio e lucidità, dentro e fuori dal campo.

Allegri non verrà risarcito dalla sua ex compagna Claudia Ughi. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 29 aprile 2025, ha chiuso definitivamente il procedimento, confermando le decisioni prese nei gradi precedenti e ponendo fine alla vicenda giudiziaria tra i due.

Accuse e assoluzioni

Nel 2021, Allegri aveva accusato la ex moglie di appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari, sostenendo che avesse usato impropriamente circa 210.000 euro destinati al figlio. Tuttavia, la donna era stata assolta in primo grado con rito abbreviato. Le successive sentenze, sia in appello che in Cassazione, hanno confermato quell’assoluzione.

Prima dell’iter penale, Allegri aveva tentato di ottenere una riduzione dell’assegno di mantenimento attraverso una causa civile, ma anche in quel caso i giudici avevano respinto la sua richiesta. La giustizia, su entrambi i fronti, si è espressa a favore di Ughi.