UFFICIALE DONNARUMMA IN SERIE A: blitz folle, il giocatore è stato presentato a Torino

Donnarumma è pronto a tornare in Serie A: un blitz folle dell’ultimo minuto. Il giocatore è a Torino per la presentazione.

Il futuro di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint Germain è tutt’altro che certo. Il suo contratto scade nel 2026 ma il rinnovo tarda ad arrivare. Se non ci saranno novità entro febbraio dunque, potrà firmare con un’latra squadra per poi trasferirsi già a partire da luglio. Ma qual è la situazione attuale.

Le trattative con il PSG vanno a rilento e intanto crescono le voci di interesse da parte di grandi club europei. Il Bayern Monaco sogna ad esempio di affidargli la porta dopo Neuer, mentre anche il Manchester City lo segue con attenzione. In Italia a pensarci ci sono due diverse squadre e questa sembra essere la strada principale.

Donnarumma guadagna già 12 milioni di euro netti a stagione e vuole almeno confermare questa cifra. Il PSG offre una base fissa di 9 milioni di euro con 4 di bonus, ma l’accordo non c’è ancora e il calciatore ha iniziato a muoversi. Altre squadre potrebbero spingersi oltre, approfittando del fatto che non ci sarebbe cartellino da pagare.

Bayern e City sarebbero disposte a garantirgli addirittura 15 milioni di euro l’anno. C’è però sempre la strada che porta al ritorno in Italia che potrebbe non essere così improbabile. Resta da capire se il calciatore è disposto effettivamente anche a ridursi l’ingaggio che difficilmente un club di A potrebbe permettersi.

Futuro incerto

Il fresco vincitore della UEFA Champions League, arrivato a un passo dall’alzare anche il trofeo del Mondiale per Club, è pronto a definire il proprio futuro già a partire da questa estate. E la volontà di cambiare aria persiste, tant’è che rivederlo nella massima competizione italiana non sembra più un’utopia: Juventus e Inter sullo sfondo.

E nel frattempo un altro Donnarumma, Antonio per la precisione (il fratello), si gode il Torino. Arrivato lo scorso anno, ha militato tra le altre squadre anche nel Padova con cui ha sfiorato il ritorno in B qualche anno fa, salvo poi arrendersi al Palermo dell’allora tecnico Silvio Baldini in grado di compiere un miracolo.

Le parole di Donnarumma

Donnarumma si è detto entusiasta della sua nuova avventura al Torino, definendo un’emozione allenarsi ogni giorno al Filadelfia. Dopo la fine del contratto con il Padova, come riportato da toro.it, ha ricevuto diverse proposte ma ha accettato subito quella granata affermando: “Al Toro non si può dire di no”.

Oltre alla carriera da calciatore, Antonio tiene molto alla sua famiglia e alla vita fuori dal rettangolo di gioco. Racconta di voler essere sempre presente per i figli, approfittando di ogni momento libero. In campo e fuori riesce a dare il massimo, cercando di essere un professionista serio e un padre attento.