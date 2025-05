UFFICIALE – 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE: la lotta salvezza è compromessa | La Federazione ha pubblicato il comunicato

Un provvedimento che compromette tutta una stagione, non ci voleva.

I punti di penalizzazione derivanti da inadempienze societarie rappresentano una distorsione evidente della regolarità del campionato. Quando una squadra non rispetta obblighi amministrativi, fiscali o legati alla gestione delle licenze, può subire sanzioni che compromettono il suo rendimento sportivo, indipendentemente da quanto fatto sul campo. Queste situazioni generano frustrazione tra giocatori e tifosi, che vedono vanificati gli sforzi per colpe che non appartengono alla sfera tecnica.

Le penalizzazioni, spesso decise a stagione in corso, incidono profondamente sull’equilibrio del torneo. Una squadra in lotta per la promozione o per la salvezza potrebbe ritrovarsi improvvisamente in una posizione svantaggiata per colpe della dirigenza. Questo altera il valore reale della classifica e mette in discussione la meritocrazia, principio cardine dello sport.

Inoltre, i provvedimenti della giustizia sportiva possono avere effetti a catena su tutto il campionato. Le squadre avversarie, che affrontano un club penalizzato, si trovano di fronte a formazioni demotivate o rimaneggiate, falsando indirettamente i risultati. La credibilità del torneo ne risente, alimentando polemiche e sospetti sulla trasparenza del sistema.

Le sanzioni per inadempienze societarie mettono in luce l’importanza di una gestione corretta e sostenibile. I club non sono solo squadre di calcio, ma anche aziende con responsabilità precise. La mancata vigilanza sulla loro condotta amministrativa rischia di spostare l’ago della bilancia fuori dal campo, dove invece dovrebbe decidersi il destino sportivo.

Sanzione con riserva

Il Saint-Étienne riceve una penalizzazione di un punto con sospensione condizionata per i disordini durante il derby contro il Lione. La decisione della Commissione Disciplinare della LFP arriva dopo una lunga interruzione del match, causata da atti violenti e uso di materiale pirotecnico da parte dei tifosi.

Tra gli episodi più gravi, il lancio di oggetti che ha ferito un assistente arbitrale. Nonostante gli incidenti, la partita è ripresa e si è conclusa con la vittoria dei Verts.

Classifica salva, ma allerta alta

La sospensione della penalità permette al Saint-Étienne di conservare un risultato chiave nella lotta per la salvezza, rimanendo diciassettesimo in classifica. Tuttavia, il club resta sotto osservazione per eventuali recidive.

Intanto, è stato identificato il tifoso che ha lanciato la moneta: sarà processato a ottobre con accuse gravi legate alla sicurezza negli stadi. L’episodio sottolinea ancora una volta quanto comportamenti irresponsabili possano compromettere la regolarità sportiva e mettere a rischio intere stagioni.