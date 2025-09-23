Udinese-Palermo, Peda: «Non siamo contenti perché volevamo vincere, veramente bello avere i tifosi sempre con noi»

Settembre 23, 2025

Nel post partita del match di Coppa Italia tra Udinese e Palermo, terminato con la sconfitta per 2-1 della formazione di Filippo Inzaghi, ha parlato il difensore centrale dei rosanero Patryck Peda, commentando la partita della squadra.

Queste le sue dichiarazioni: «Sicuramente un partita difficile, perché l’Udinese è una squadra molto brava e fisicamente forte. Abbiamo iniziato bene rischiando di fare 2 gol, ma negli ultimi 10 minuti del primo tempo abbiamo fatto degli errori e la partita è cambiata. Nel secondo tempo abbiamo provare a reagire segnando un gol, ma non siamo contenti perché volevamo vincere. Da domani testa al Cesena, ci sono pochi giorni e per noi è una partita di campionato importante. Sensazione visti i tanti tifosi? È sempre bellissimo, Palermo è lontana ma loro sono sempre con noi ed è una cosa veramente bella».

