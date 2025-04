Ubriaco marcio all’allenamento: “Mi sono fatto accompagnare direttamente dopo la discoteca” | I compagni se ne sono accorti immediatamente

Si presenta ubriaco all’allenamento, i compagni di squadra se ne accorgono direttamente: “Mi sono fatto accompagnare dopo la discoteca”

Un aneddoto che si è verificato ben 15 anni fa. Era il 2010. Ci troviamo nel Regno Unito, campionato di Premier League, precisamente in casa West Ham. All’epoca, nel team inglese, militava un giovanissimo Valon Behrami (ex Lazio e Napoli) ma anche un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano. Anzi, a dire il vero, è più corretto dire “meteora”: si trattava di Mido. Per tutti, però, semplicemente “Re Mido”. L’ex centravanti non ha lasciato affatto un buon ricordo nella sua unica esperienza in Serie A con la maglia della Roma.

L’attuale opinionista di ‘Dazn Italia’ ne ha parlato nel corso della puntata sportiva di “RSI Sport“, emittente televisiva svizzera, in cui raccontava un particolare aneddoto. Lo stesso che vedeva, appunto, come protagonista l’ex attaccante di Ajax, Celta Vigo ed Olympique Marsiglia. Un giorno si era presentato completamente ubriaco nel centro sportivo di allenamento. Poche ore prima, infatti, aveva fatto serata in discoteca.

Queste sono alcune delle parole di Behrami: “Al West Ham c’era “Re Mido”. Era a fine carriera. Sai quegli ultimi anni dove spingi fino alla fine. L’allenatore all’epoca era Avraham Grent, uno molto libertino, anche se arrivavi in ritardo chiudeva un occhio. Ogni mattina vedevo Mido arrivare, con il suo autista, con una Rolls-Royce. Però era già al campo. La Rolls-Royce era la prima macchina al campo ed era lì. Un giorno parcheggio vicino e vedo che c’era lui che dormiva coi sedili sdraiati“.

In conclusione rivela: “Guardo un pò, faccio finta di niente. Lo aspetto nello spogliatoio. Quando lo vedo gli dico: “Scusa, ma cosa fai qua?”. E lui: “All’autista, dopo la serata, gli dico sempre di portarmi direttamente al campo sennò arrivo in ritardo“. After party fino alle 6. Con la macchina ci voleva un’ora per arrivare al centro sportivo. Alle 7 era lì, dormiva nel parcheggio del centro sportivo. Con l’autista lì dentro e con la macchina accesa e lui dietro che dormiva“.