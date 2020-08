Dopo la conferma sulla panchina della Fiorentina, adesso il tecnico Beppe Iachini si concentra sui possibili rinforzi in vista della prossima stagione. L’edizione odierna di “Tuttosport” rilancia l’ipotesi di un ritorno di fiamma per il suo pupillo ai tempi del Palermo ossia Franco Vazquez, attualmente al Siviglia.

Il campionato non è ancora terminato ma Iachini potrebbe presto riabbracciare il suo prediletto molto presto, per provare ad alzare l’asticella verso obiettivi più ambizioni in vista dell’inizio della prossima stagione.