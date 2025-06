TUTTA LA SERIE A IN DIRETTA CON UN SOLO ABBONAMENTO | Dopo DAZN è rivoluzione totale: la legge è stata scritta

Sarebbe una vera e propria svolta, ma bisogna capire se ci sono i presupposti.

I diritti televisivi della Serie A rappresentano una delle principali fonti di entrata per i club italiani. Si tratta della concessione, da parte della Lega Serie A, del diritto di trasmettere in diretta o in differita le partite del campionato a emittenti televisive, piattaforme streaming e operatori esteri. La Lega è l’organo che organizza la competizione e che, tramite bandi pubblici, affida a chi si aggiudica le gare i pacchetti di trasmissione.

In Italia, negli ultimi anni, i diritti TV sono stati assegnati principalmente a DAZN e Sky. Le emittenti versano una cifra concordata alla Lega per ogni stagione, ottenendo in cambio l’esclusiva – o la co-esclusiva – della trasmissione degli incontri. I club, invece, ricevono una parte di questi introiti secondo criteri stabiliti per legge: una quota fissa, una variabile legata al bacino d’utenza (tifosi e audience) e un’ultima proporzionata ai risultati sportivi.

Oltre al mercato italiano, la Serie A vende i suoi diritti anche all’estero, affidando a intermediari o operatori globali (come CBS, ESPN o beIN Sports) la diffusione dei match. Questo consente di espandere il brand del campionato e aumentare gli introiti. I pacchetti offerti possono includere diritti live, highlights, sintesi o contenuti digitali su social e on demand.

Le assegnazioni dei diritti TV avvengono con contratti pluriennali, spesso della durata di tre o cinque anni. Questa stabilità permette ai club di pianificare con maggiore certezza le proprie finanze, ma anche alle emittenti di investire in tecnologia e promozione per fidelizzare il pubblico.

Diritti TV, svolta in arrivo

Una svolta epocale potrebbe cambiare il sistema dei diritti televisivi sportivi in Italia. La bozza di un disegno di legge, in preparazione per il Consiglio dei ministri, prevede la possibilità di cedere i diritti TV in esclusiva a un solo operatore, con licenze della durata massima di tre anni. Una riforma che supererebbe il divieto di esclusiva introdotto dalla legge Melandri nel 2008, aprendo scenari radicalmente diversi per le trattative future.

Il governo avrebbe un anno di tempo per adottare i decreti attuativi, con l’obiettivo di rendere operativa la riforma dal 1° luglio 2026. L’eventuale ritorno all’esclusiva permetterebbe agli operatori di investire con maggiore continuità e potrebbe semplificare l’esperienza dell’utente, oggi costretto a seguire le partite su più piattaforme.

Serie A, possibile durata superiore ai tre anni

La bozza prevede inoltre una deroga specifica per la Lega Serie A: i diritti potranno avere una durata superiore ai tre anni, a condizione che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) verifichi la compatibilità con le condizioni del mercato audiovisivo e digitale nazionale. Una concessione che risponde all’esigenza di maggiore stabilità economica per i club.

Il disegno di legge fissa anche i principi per una nuova redistribuzione delle risorse derivanti dalla vendita dei diritti TV. L’obiettivo è garantire equità tra le società sportive, sostenendo in particolare quelle con minore visibilità e bacino d’utenza.