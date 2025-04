TUTTA COLPA DI SINNER: “Mi ha distrutto” | Ha buttato un anno di carriera

Jannik Sinner, dito puntato contro l’attuale numero uno al mondo: “È tutta colpa sua”. Un anno di carriera buttato

Un 2025 che, a dire il vero, era iniziato nel migliore dei modi per Jannik Sinner. Ovviamente, il riferimento, non può che essere al secondo successo consecutivo all’Australian Open.

Anche se il pensiero andava sempre lì. Inevitabilmente. Alla sentenza in merito al caso “Wada”. Una vicenda doping in cui ha sempre respinto ogni tipo di accusa, salvo poi patteggiare con soli tre mesi di squalifica.

Una decisione che, comunque, non ha trovato molto d’accordo alcuni dei suoi colleghi che continuano a chiedere spiegazioni. Adesso il 4 maggio, giorno della fine di un incubo per l’altoatesino, si avvicina sempre di più.

Anche se le critiche e le polemiche, nei suoi confronti, di certo non sono finiti. A puntare il dito contro il nativo di San Candido ci ha pensato direttamente un suo collega che, senza peli sulla lingua, ha rivelato tutto quello che pensa di lui in questo momento.

Sinner, durissimo attacco nei suoi confronti: questa volta ci va giù pesante

L’ATP di Montecarlo è iniziato e tutti si aspettano, vista l’assenza di Jannik Sinner, che a vincere l’ambito torneo sia Carlos Alcaraz. Anche perché, per chi non lo sapesse, lo spagnolo ha partecipato solamente una volta (nel 2022) perdendo addirittura all’esordio contro Sebastian Korda. L’obiettivo per l’iberico, quindi, è quello di dimenticare il passato e voltare pagina in maniera decisa ed importante. Come riportato in precedenza è uno dei favoriti insieme a Zverev.

Tra le domande, in occasione del “Media Day” Masters 1o00 di Montecarlo, non si è fatta attendere quella in merito all’assenza del collega ed amico Sinner. Nessuno, tra i tennisti, ne ha approfittato per conquistare il primato in classifica nel ranking. Su questo Alcaraz è stato molto chiaro: “Molte persone si aspettavano qualcosa in più da noi. Non penso sia giusto. Molti giocatori stanno disputando un ottimo tennis. Non ho la sensazione che sia una situazione strana. Il tennis cresce e i giocatori sono in grado di fare grandi cose“.

Sinner nel mirino, il collega risponde chiaro e tondo: “Mi ha ucciso…”

Come riportato in precedenza, molti addetti ai lavori, in particolar modo i media, si aspettavano che Alcaraz potesse approfittare dell’assenza dell’italiano in questi tre mesi per la prima posizione. Non è accaduto nulla del genere. Alla domande se fosse deluso, o meno, di non esserci riuscito ha risposto: “Non sono sorpreso, anche se molte persone si aspettano che io vinca tutto“.

In conclusione ha rivelato: “In molti mi chiedono di approfittare di questo periodo d’assenza di Jannik per ritornare ad essere il numero uno al mondo. Molto probabilmente questo tipo di pressione mi ha ucciso. Siamo troppo distanti“.