Tudor OUT: già deciso tutto, il tecnico messo alla porta I Champions o Mondiale non faranno differenza: il ‘competitor’ è fuori portata per lui

Potrebbero esserci prestissimo novità in casa Juventus per il capitolo allenatore. Si va verso un cambiamento?

La stagione della Juventus è iniziata con grandi aspettative, alimentate da un mercato estivo ambizioso e dall’arrivo di Thiago Motta in panchina. Il club ha investito oltre 150 milioni di euro per rinforzare la rosa, puntando su un mix di giovani e calciatori esperti, con l’obiettivo di rinnovare il gioco e tornare ai vertici del calcio europeo.

Tuttavia, la stagione ha preso una piega deludente. La Juventus è stata eliminata prematuramente dalla Champions League e dalla Coppa Italia, con una sconfitta clamorosa contro l’Empoli ai quarti di finale. In campionato, la squadra ha mostrato un rendimento altalenante, culminato in due pesanti sconfitte contro Atalanta (0-4) e Fiorentina (0-3) . Questi risultati hanno portato all’esonero di Motta, con Igor Tudor subentrato come nuovo allenatore.

Sotto la guida di Tudor, la Juventus ha mostrato segnali di ripresa. Il tecnico croato ha implementato un nuovo sistema di gioco e ha cercato di motivare una squadra che sembrava aver perso fiducia. Nonostante ciò, la squadra ha continuato a lottare per mantenere la posizione in zona Champions League.

Con l’arrivo di Tudor, la Juventus ha cercato di rimettersi in carreggiata, ma la stagione è stata segnata da alti e bassi. La lotta per la qualificazione alla Champions League è rimasta l’obiettivo principale, mentre la società riflette sul futuro e sulla necessità di apportare ulteriori cambiamenti.

Presto il Mondiale per Club

Il Mondiale per Club 2025 si terrà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio, con la finale al MetLife Stadium di New York. Questa edizione rappresenta un cambiamento significativo, passando a un formato espanso con 32 squadre provenienti da tutto il mondo, tra cui le 12 migliori d’Europa, selezionate in base al ranking. La Juventus ha ottenuto la qualificazione come ottava squadra europea per ranking, insieme all’Inter.

I bianconeri sono stati sorteggiati nel Gruppo G, dove affronteranno il Manchester City, il Wydad Casablanca e l’Al Ain. Le partite della fase a gironi si svolgeranno tra il 15 e il 26 giugno, con le prime due squadre di ogni gruppo che avanzeranno alla fase a eliminazione diretta. Questo torneo funge anche da vetrina per il calcio europeo negli Stati Uniti, in vista dei Mondiali del 2026.

Il sogno è Conte

Nonostante le dichiarazioni di Cristiano Giuntoli, direttore tecnico della Juventus, che ha affermato che la decisione sul futuro di Igor Tudor sarà presa dopo il Mondiale per Club, rumors suggeriscono scenari diversi. La Juventus starebbe valutando un ritorno di Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli.

Conte, legato ai partenopei da un contratto fino al 2027, potrebbe lasciare la squadra a causa di divergenze con la dirigenza, aprendo così la porta a un suo ritorno a Torino. Se Conte dovesse lasciare Napoli, potrebbe assumere la guida della Juventus già durante il Mondiale per Club. Il coinvolgimento di Conte nel Mondiale per Club potrebbe rappresentare un impatto immediato.