TU, TU E TU: IN TRIBUNA FINO A GIUGNO | Conceiçao li caccia dal Milan: mossa disperata per salvare la stagione

Svolta totale in casa rossonera, con il tecnico lusitano che ha deciso di far fuori diversi elementi importanti della rosa per salvare la stagione.

Il Milan sta vivendo una stagione a dir poco sciagurata. La compagine rossonera infatti ha iniziato malissimo il campionato, e anche la Champions League, tanto che a dicembre scorso ha deciso di esonerare Paulo Fonseca. Al suo posto è arrivato Sergio Conceicao, che sembrava aver portato una ventata d’aria fresca, e aver risolto del tutto le cose.

In realtà però il tutto non è andato secondo i piani. Dopo l’illusione della vittoria in Supercoppa italiana, il Diavolo è praticamente crollato, e in campionato ha perso troppo terreno, tanto da poter ormai dire addio alle residue speranze di arrivare quarto, e nella coppa dalle grandi orecchie invece è giunta la clamorosa eliminazione ai playoff.

È per questa ragione dunque che il tecnico portoghese, per provare a salvare almeno il salvabile, è intenzionato a fare una mossa disperata e cacciare in maniera definitiva alcuni calciatori, mettendoli in tribuna fino a giugno prossimo. Vediamo di quali stiamo parlando e che cosa sta succedendo in quel di Milanello.

Milan, Conceicao cerca la svolta

Dopo la sconfitta in casa patita contro la Lazio, il Milan non può permettersi altri passi falsi, e nella sfida prevista sabato pomeriggio al Via del Mare contro il Lecce alle ore 18.00 proverà a strappare i tre punti, che mancano ormai da troppo tempo.

Ed è proprio in vista della partita contro i giallorossi che mister Conceicao pare deciso ad una rivoluzione pressoché totale, dove diversi elementi chiave della rosa finiranno fuori. Tralasciando gli squalificati Pavlovic e Maignan infatti tanti altri titolari sono pronti ad essere esclusi.

Le esclusioni eccellenti del mister

Theo Hernandez e Joao Felix sembrano essere pronti a doversi accomodare in panchina nella gara del Via del Mare per scelta tecnica. Al loro posto Conceicao è pronto a schierare Bartesaghi e Reijnders, spostato a trequarti.

Pronti a rimanere fuori anche Gimenez e Leao, in modo che possano rifiatare, sostituiti da Abraham e Sottil. E per finire anche in mediana è decisa un’autentica rivoluzione. Esclusi Musah e Fofana, i quali lasceranno una maglia da titolare e Bondo e Jimenez.