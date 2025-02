Tu, tu e tu: a giugno ve ne andate via | SUPERMERCATO MANCHESTER CITY: 7 giocatori hanno ricevuto la letterina nera

A fine stagione il Manchester City effettuerà una importante rivoluzione: saranno almeno 7 i calciatori che faranno le valigie

Nonostante la stagione non sia ancora giunta al termine si può tranquillamente dire che quella che stanno attualmente disputando sia la peggiore di sempre del Manchester City. Ovviamente da quando è di proprietà dello sceicco Mansour.

La scorsa settimana è arrivata l’eliminazione dalla Champions League ad opera dei campioni in carica del Real Madrid. In Premier League il club si trova al quarto posto a ben 20 punti di distanza dalla capolista Liverpool (vincente contro i Citizens nell’ultimo turno).

Un periodo difficile e complicato per la squadra di Pep Guardiola, ma soprattutto per lo stesso tecnico catalano che sta andando incontro a non poche difficoltà. Non solo dal punto di vista dei risultati, ma anche per quello che sta attraversando la società.

In attesa di capire quale sarà il futuro del club (rischia una penalizzazione tra i 60 ed i 100 punti per i noti motivi), al termine di questa stagione ci sarà una sorta di rivoluzione: saranno almeno 7 i calciatori che faranno le valigie per andare a giocare altrove.

Manchester City, che la rivoluzione abbia inizio: in 7 pronti a fare le valigie

La pessima stagione che stanno disputando gli attuali campioni in carica della Premier potrebbero portare lontano dall’Etihad Stadium molti calciatori che hanno scritto la storia del club. Uno su tutti Kevin De Bruyne. Il ciclo del 33enne con il calcio inglese sembra essere arrivato alla fine. Il suo contratto andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. Difficile, se non impossibile optare per una sua permanenza. Molto più probabile, invece, che il suo futuro calcistico continui lontano dall’Europa: ad attenderlo ci sarebbe l’Arabia Saudita.

Stesso discorso vale anche per Ilkay Gundogan. Ritornato, in estate, al City dopo un anno al Barcellona il trequartista è destinato a fare le valigie. Soprattutto per una questione di svecchiamento (ha un anno in più rispetto al belga). Difficile che possa rimanere in Europa, potrebbe essere lusingato dalle sirene provenienti o dall’Arabia o magari dagli USA. In Arabia potrebbe seriamente finirci anche Ederson. L’estremo difensore, mai come nell’ultima estate, è stato ad un passo dall’addio. Questa volta non dovrebbero esserci intoppi.

Manchester City, a fine stagione in molti saluteranno: parte la rivoluzione

La lista dei possibili partenti è ancora molto lunga e vede importanti nomi. Tra questi anche quelli dei portoghesi Ruben Dias e Bernardo Silva. I due potrebbero continuare a giocare in Europa. Magari in Liga dove interessano rispettivamente a Real Madrid e Barcellona.

Futuro ancora in Premier League, invece, per Jhon Stones e Jack Grealish che mai come in questa stagione stanno deludendo le aspettative, a suon di prestazioni negative. Di questo ne sono convinti i media inglesi. Non è da escludere che la lista possa essere allungata ed aggiornata nelle prossime settimane.