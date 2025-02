Tu, tu e tu: a giugno ve ne andate di corsa | IBRAHIMOVIC LI CACCIA DA MILANELLO: è finita in tragedia

Continua la situazione caotica in casa milanista: Ibra ne sta cacciando tanti da Milanello ed è pronto ad una rivoluzione totale in estate.

L’eliminazione dalla Champions League patita nei giorni scorsi è solamente la ciliegina sulla torta, ovviamente in negativo, di una stagione a dir poco travagliata per il Milan. Dopo che il sogno scudetto è fallito molto presto, la cacciata dalla coppa dalle grandi orecchie non fa altro che peggiorare la situazione, e rendere l’annata attuale quasi insalvabile.

Troppo poca la Supercoppa italiana vinta qualche settimana fa, che anche qualora venisse unita ad un quarto posto e ad un ipotetico successo in Coppa Italia, rimarrebbe insufficiente. Ed è per questa ragione dunque che in vista del prossimo anno dalle parti di Milanello ci saranno dei profondi cambiamenti.

E questi arriveranno soprattutto a livello di rosa, dove diversi calciatori sono pronti a fare le valigie e a lasciare il Diavolo. In particolare infatti Zlatan Ibrahimovic ne ha individuato più di qualcuno. Ecco quali sono.

Ibra prepara la rivoluzione

Come abbiamo detto il dirigente svedese è pronto a disfarsi di diversi elementi della rosa attuale in estate, proseguendo in un certo qual modo il percorso già iniziato a gennaio. Il primo di cui si parla veramente tanto a tal proposito è senza dubbio Theo Hernandez. Responsabile di una stagione a dir poco incolore fin qui, il terzino francese si è reso autore di un gesto sciagurato proprio nella sfida dei playoff di Champions League.

La sua simulazione è costata cara al Milan, che è rimasto in inferiorità numerica e ha dovuto soccombere di fronte agli avversari, venendo così eliminato dalla coppa. Ed è per questo che ormai il rapporto tra il giocatore e la società rossonera sembra ormai ridotto ai minimi termini, e di conseguenza in estate ci sarà un addio. Ma Theo appunto non sarà l’unico a fare i bagagli.

Gli altri epurati dal Milan

Oltre al calciatore transalpino dunque tanti altri se ne andranno da Milano. Su questi in primis spiccano Samuel Chukwueze e Ruben Loftus-Cheek. Allo stesso modo però un altro top player assoluto non è sicuro della permanenza.

Stiamo parlando ovviamente di Rafa Leao, che così come Theo sta rendendo al di sotto delle aspettative e in caso di buona offerta potrebbe seriamente andar via.